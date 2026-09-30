El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de Patricia Bullrich después de las críticas de la senadora contra Axel Kicillof por la situación de inseguridad en el Conurbano. A través de un extenso mensaje, el funcionario pidió terminar con las “chicanas” y reclamó al Gobierno nacional mayores recursos para la provincia de Buenos Aires.

La respuesta llegó luego de que Bullrich cuestionara duramente al gobernador bonaerense por los hechos delictivos registrados en los últimos días y afirmara que la seguridad en el Conurbano “es un desastre”.

Alonso rechazó ese diagnóstico y acusó a la dirigente libertaria de mantener una postura contradictoria. “Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región”, sostuvo, en referencia a los datos difundidos durante la gestión nacional anterior.

Alonso defendió la gestión de Kicillof

El ministro bonaerense aseguró que la Provincia trabaja de manera permanente en los 135 municipios y sostuvo que el Ejecutivo provincial continúa destinando recursos propios para fortalecer la seguridad.

También reclamó a Nación la devolución de fondos que, según su planteo, corresponden a Buenos Aires y son necesarios para sostener inversiones en infraestructura, equipamiento y prevención del delito. “Dejen la chicana, trabajen”, expresó Alonso en su mensaje.

Además, defendió políticamente al gobernador Axel Kicillof y aseguró que continúa recorriendo la provincia y gestionando en materia de seguridad.

El reclamo por el narcotráfico y las fronteras

En otro tramo de su respuesta, Alonso trasladó parte de la discusión hacia el narcotráfico y cuestionó los controles federales en las fronteras del país. Según sostuvo, una parte de la droga que llega a territorio bonaerense recorre miles de kilómetros antes de ingresar a la provincia.

El funcionario ya había planteado en declaraciones anteriores que el Gobierno nacional “no invierte un peso” en determinadas áreas vinculadas con seguridad y reclamado fondos para infraestructura carcelaria. También aseguró que la Provincia incorporó 18.000 detenidos al sistema penitenciario durante la gestión de Kicillof.

El intercambio profundiza una disputa entre Nación y Provincia que en las últimas semanas tuvo como eje la inseguridad, el Régimen Penal Juvenil y la distribución de recursos para las políticas de seguridad.