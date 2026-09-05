El presidente de la Nación abordó frontalmente la problemática del crecimiento del empleo informal durante una presentación oficial. Ocurrió en el marco de la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas celebrada en Puerto Iguazú. Allí ofreció su particular lectura sobre los recientes datos oficiales vinculados al sensible mercado laboral.

El mandatario nacional explicó detalladamente por qué está creciendo exponencialmente la contratación bajo modalidades precarias o informales. Vinculó directamente esta tendencia con la marcada falta de certezas empresariales sobre la continuidad temporal de su programa económico.

Ante el selecto auditorio de empresarios, el jefe de Estado argumentó que las firmas evalúan los riesgos antes de contratar. Si perciben que los actuales cambios regulatorios y económicos pueden ser transitorios, evitan tomar compromisos laborales de carácter permanente.

El mandatario apeló a una lógica empresarial básica para fundamentar la cautela de los grandes y medianos empleadores. Remarcó que, ante la menor duda sobre la perdurabilidad del modelo, las compañías prefieren implementar ajustes estrictamente transitorios en sus plantillas.

Una defensa del crecimiento del empleo general

A pesar de la merma en el empleo registrado, el presidente destacó fuertemente la creación global de puestos laborales. Aseguró que durante su gestión gubernamental se generó medio millón de nuevos puestos de trabajo en el país.

Esta afirmación oficial encuentra parcial respaldo en los últimos informes elaborados por el INDEC sobre la Cuenta General de Ingresos. Las estadísticas indican efectivamente un aumento de 510 mil puestos totales entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026.

Sin embargo, la composición interna de esta creación de empleo muestra un claro deterioro en la calidad de las contrataciones. El aumento se concentró mayoritariamente en puestos no asalariados y empleos en negro, mientras que el sector registrado sufrió una caída.

El Presidente rechazó enfáticamente las críticas que desmerecen o minimizan el valor estadístico del empleo informal generado. Subrayó con firmeza que cualquier tipo de trabajo lícito resulta completamente válido frente a la alternativa delictiva de robar.

La reasignación de recursos en la economía

El Gobierno interpreta este comportamiento patronal como una reacción absolutamente esperable frente a un contexto de gran incertidumbre política. Lejos de enojarse con los empresarios, la administración central afirma comprender y aceptar las decisiones preventivas que toma el sector privado.

El líder del Ejecutivo encuadró estas fuertes variaciones laborales dentro de un necesario proceso de reasignación general de recursos económicos. Argumentó que los múltiples shocks impulsados por su gestión provocan inevitablemente grandes movimientos y reacomodamientos en todos los sectores productivos.

Consideró que las actuales cifras del empleo informal son el resultado natural de una economía que atraviesa profundas transformaciones estructurales. Insistió en que el escenario laboral responde a la intensa dinámica que están asimilando los diversos agentes económicos nacionales.

Para intentar revertir esta precarización laboral, el Gobierno apuesta fuertemente por la reciente Ley de Modernización Laboral. El oficialismo confía en que esta nueva herramienta legislativa incentivará gradualmente el ansiado traspaso del sector informal hacia la economía formal.

El presidente concluyó advirtiendo que la ansiada formalización laboral dependerá directamente de que la política nacional brinde previsibilidad. Señaló que solo cuando se despejen por completo las dudas sobre la continuidad de sus reformas estructurales, el empleo genuino volverá a crecer con fuerza.