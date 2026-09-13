El Gobierno impulsará esta semana el tratamiento de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aunque reconoce que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.

La iniciativa es una de las prioridades del oficialismo de cara a 2027 y contempla la eliminación de las elecciones PASO, además de cambios vinculados con el financiamiento de los partidos políticos y otras reglas electorales.

En la Casa Rosada confían en que las negociaciones con gobernadores y bloques aliados permitan modificar el escenario. “No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, admitió un integrante de la mesa política del Gobierno.

Las negociaciones con los aliados

El PRO y algunos gobernadores del Norte aparecen entre los sectores que mantienen mayores reparos frente a la eliminación o eventual suspensión de las primarias.

En el oficialismo interpretan que la discusión electoral también funciona como una herramienta de negociación de cara al armado político del próximo año. Por eso, las conversaciones quedaron vinculadas con los futuros acuerdos entre La Libertad Avanza y los mandatarios provinciales.

Karina Milei instruyó a los dirigentes oficialistas para que el respaldo a la reforma sea considerado dentro de las negociaciones políticas. “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, señaló un funcionario de su entorno.

El calendario apura al Ejecutivo

El Gobierno busca acelerar el debate luego de que la Cámara Nacional Electoral advirtiera sobre la necesidad de comunicar con anticipación cualquier modificación al sistema de votación que pretenda aplicarse en las próximas elecciones.

Cristian Ritondo, representante del PRO en las conversaciones con La Libertad Avanza, dejó abierta la posibilidad de “discutir alternativas”, mientras el espacio de Mauricio Macri todavía no cerró una posición definitiva.

El diálogo con los gobernadores está encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. La estrategia oficial también contempla otros proyectos, entre ellos Ficha Limpia.

Un desafío para 2027

Patricia Bullrich habilitará este martes la discusión en el Senado, donde el oficialismo reconoce un escenario complejo. Dentro del bloque libertario sostienen que el futuro de la iniciativa dependerá de los acuerdos que pueda alcanzar la Casa Rosada.

El Ejecutivo tendrá los próximos dos meses para intentar transformar la falta de votos en un acuerdo político. El objetivo no es solamente modificar el sistema electoral, sino también ordenar las alianzas que La Libertad Avanza buscará construir para las elecciones de 2027.