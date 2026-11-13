La fuerte crecida de los ríos en Calingasta obligó a iniciar este viernes 13 de noviembre un operativo de evacuación aérea de 20 trabajadores del proyecto minero El Pachón, luego de que el río Blanco interrumpiera el camino de acceso al campamento Sombreros. El traslado comenzó a las 8 mediante helicópteros, mientras el municipio mantiene bajo vigilancia sectores poblados de Barreal, el Matadero Municipal y el barrio Balcón de Ansilta.

Según informó Glencore Pachón, el primer grupo de trabajadores fue trasladado desde el campamento hasta el helipuerto del Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional, en Barreal. La compañía programó seis vuelos y prevé completar el operativo alrededor de las 15, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Los 20 empleados se encuentran en buen estado de salud. La decisión de retirarlos fue preventiva, ante los daños que sufrió el camino minero por el aumento del caudal del río Blanco.

Cómo se desarrolla la evacuación de El Pachón

El operativo comenzó durante la mañana, después de que Glencore evaluara las dificultades para retirar al personal por vía terrestre.

El principal inconveniente se registró en el kilómetro 31 de la servidumbre minera, donde la crecida del río Blanco interrumpió el acceso al campamento Sombreros.

Ante la imposibilidad de garantizar un traslado seguro por ese camino, la empresa dispuso el uso de helicópteros para movilizar a los trabajadores hasta Barreal.

Glencore aseguró que las aeronaves y sus tripulaciones cumplen con la certificación internacional BARS y fueron sometidas a las auditorías correspondientes para el transporte de personal.

Las crecientes cortaron caminos en Calingasta

La emergencia no se limita al acceso de El Pachón. El deshielo también provocó complicaciones en distintos sectores del departamento y afectó la circulación de vecinos y trabajadores.

El secretario de Obras de Calingasta, Diego Ossa, confirmó en declaraciones a Radio Sarmiento que se registraron cortes en Las Caletas y en el paso del puente Pionero, entre otros sectores cercanos a Tamberías e Hilario.

En este último caso, el funcionario aclaró que la estructura del puente no sufrió daños. La interrupción se produjo porque el río Los Patos desbordó antes de llegar al cruce.

La Ruta Provincial 400 también presenta sectores comprometidos por el avance del agua, lo que dificulta el tránsito hacia zonas cordilleranas.

Barreal y Balcón de Ansilta, bajo vigilancia

Mientras continúan los traslados de los trabajadores, las autoridades municipales y provinciales monitorean las crecientes en los sectores más vulnerables.

Entre los puntos de mayor atención aparecen Barreal, el Matadero Municipal y el barrio Balcón de Ansilta, donde se realizaron obras de defensa para evitar que el río Los Patos avance hacia las viviendas.

Ossa explicó que las tareas de encauzamiento permitieron desviar parte del agua hacia el oeste, aunque reconoció que todavía existe riesgo de filtraciones y aparición de humedad en terrenos cercanos a Balcón de Ansilta.

También se trabaja en Las Majaditas, una zona importante para el escurrimiento de crecientes hacia Barreal.

Hasta el informe municipal difundido durante la mañana, no se habían registrado evacuaciones de viviendas en las localidades afectadas. Esta situación es diferente del traslado preventivo del personal de El Pachón.

El caudal del río San Juan se quintuplicó

La Dirección de Hidráulica advirtió que los aportes de agua provenientes de la cordillera aumentaron considerablemente durante las últimas dos semanas.

Su titular, José María Ginestar, explicó que el río San Juan pasó de aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo a registrar picos de 200 metros cúbicos por segundo, con valores recientes cercanos a los 120.

El fenómeno está vinculado con las altas temperaturas y el deshielo, que incrementaron los caudales y comenzaron a comprometer caminos y defensas.

Mientras se espera completar el operativo de El Pachón, las autoridades mantienen el seguimiento de los ríos y recomiendan evitar los sectores de circulación afectados por las crecientes.