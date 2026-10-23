El peronismo reunió este jueves 22 de octubre a sus principales dirigentes en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, para definir una estrategia común frente a la intención del Gobierno de Javier Milei de suspender o eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Del encuentro participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores y referentes parlamentarios, quienes también abordaron el Presupuesto 2027 y la necesidad de fortalecer la unidad del espacio.

La reunión se desarrolló entre las 19 y las 22.30 y permitió volver a sentar en una misma mesa a dirigentes que mantienen diferencias internas. Pese a esas tensiones, coincidieron en defender la continuidad de las primarias como mecanismo para definir candidaturas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Además del gobernador bonaerense, el líder del Frente Renovador y el diputado nacional, participaron los mandatarios Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También estuvieron el senador Gerardo Zamora y los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez.

El peronismo busca frenar la suspensión de las PASO

Uno de los principales ejes fue la propuesta del Ejecutivo nacional de modificar el sistema electoral. La Casa Rosada pretende avanzar con la suspensión de las PASO y mantiene como objetivo su eliminación definitiva, una iniciativa que necesita respaldo legislativo.

Para el peronismo, conservar las primarias permitiría resolver las disputas entre sus diferentes sectores mediante el voto, especialmente ante la falta de acuerdos sobre las candidaturas de 2027.

La reunión también buscó establecer una posición coordinada entre gobernadores y legisladores para afrontar el debate en el Congreso. Sin embargo, el acercamiento sobre las PASO no implica que estén resueltas las diferencias políticas entre Kicillof y el kirchnerismo.

El Presupuesto 2027 también estuvo en la agenda

Otro de los temas centrales fue el proyecto de Presupuesto 2027. Los dirigentes analizaron la situación económica y social del país, junto con los reclamos vinculados al financiamiento universitario, las obras públicas paralizadas y los recursos destinados a las provincias.

Tras el encuentro, Germán Martínez explicó que discutieron las dificultades que atraviesan las familias y la necesidad de presentar propuestas legislativas sobre discapacidad, educación y financiamiento provincial.

El diputado también ratificó que existe una posición compartida respecto de las primarias y destacó la intención de ampliar la convocatoria política del peronismo.

La unidad del PJ, con la mirada puesta en 2027

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto aseguró que durante la reunión no se discutieron candidaturas, sino la necesidad de fortalecer el sistema electoral y construir un espacio político más amplio.

Los participantes ratificaron su intención de continuar las conversaciones e incorporar a otros sectores. No obstante, las diferencias entre las principales figuras del peronismo siguen abiertas y todavía no existe un acuerdo sobre cómo se definirán las postulaciones presidenciales.

Mientras tanto, el futuro de las PASO dependerá de las negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo busca reunir los votos necesarios para avanzar con su reforma electoral.