El precio internacional del petróleo registró un fuerte salto este miércoles y volvió a ubicarse cerca de los USD 95 por barril, impulsado por la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente. Los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, junto con las amenazas sobre rutas estratégicas para el comercio energético, incrementaron la incertidumbre en los mercados y golpearon a Wall Street.

El barril de Brent, referencia para Europa, avanzó un 3,7% y se negoció en torno a los USD 94,35, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 3,4% hasta los USD 87,40. En paralelo, los futuros de las bolsas estadounidenses operaban con pérdidas antes de la apertura de la jornada.

La nueva suba del crudo responde a la intensificación de los enfrentamientos. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó nuevos bombardeos sobre objetivos militares iraníes, en la undécima jornada consecutiva de ofensivas. Según Washington, los ataques estuvieron dirigidos contra depósitos de drones, centros operativos e infraestructura logística.

Preocupación por el suministro mundial

El mercado también sigue con atención la situación en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. A esto se suma el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes sobre Arabia Saudita, que complica el tránsito de buques por el mar Rojo y obliga a modificar rutas comerciales.

Analistas de ING Economics advirtieron que estas restricciones incrementan los costos logísticos y podrían afectar el abastecimiento de crudo hacia Asia, aumentando la presión sobre los precios internacionales.

Las tensiones no se limitan a Medio Oriente. La terminal rusa Caspian Pipeline Consortium (CPC) dejó de recibir petróleo proveniente de Kazajistán tras nuevos ataques registrados en el mar Negro. Esa infraestructura transporta cerca de 1,7 millones de barriles diarios, por lo que una interrupción prolongada podría generar un impacto adicional sobre la oferta mundial.

Mercados atentos a la inflación

El repunte del petróleo vuelve a instalar preocupaciones sobre la inflación global, ya que un mayor costo de la energía suele trasladarse al precio de bienes y servicios. Por ese motivo, los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto y evalúan cómo podría influir en las próximas decisiones de los principales bancos centrales sobre las tasas de interés.

Con el Brent cada vez más cerca de los USD 95 y sin señales de una desescalada en Medio Oriente, el mercado energético vuelve a convertirse en uno de los principales focos de atención de la economía mundial.