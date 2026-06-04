"Tratamiento exprés y deuda", los motivos del PJ para no acompañar al oficialismo

El Partido Justicialista (PJ) de San Juan ha confirmado oficialmente que rechazará el proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno provincial en la sesión legislativa de este jueves. A través de un comunicado firmado por intendentes, concejales y diputados, el principal bloque opositor manifestó su preocupación por lo que denominan un “tratamiento exprés” de una iniciativa que busca autorizar la toma de crédito por hasta 600 millones de dólares. A través de un comunicado y luego de una reunión en el departamento Ullum hicieron pública la decisión.

Aunque el peronismo aclaró que no se opone a la ejecución de obras estratégicas como viviendas, caminos o redes de agua, sostiene que un compromiso financiero de esta magnitud debe tomarse con “máxima prudencia, transparencia y rigor técnico”. Entre los puntos críticos señalados por el PJ se encuentran:

La falta de información detallada sobre el destino específico de los fondos.

La ausencia de precisiones sobre las condiciones financieras, incluyendo plazos de amortización y tasas de interés.

El desconocimiento del impacto real que esta deuda tendrá sobre las finanzas provinciales a largo plazo.

El contraste con el plan oficial La postura del PJ choca directamente con las expectativas del Gobierno de San Juan y de sectores privados. El plan de infraestructura oficial contempla la construcción de más de 30 barrios, mejoras en rutas estratégicas para la minería (como la Ruta 150 y la Ruta 40) y obras hídricas clave. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la concreción de estas obras podría generar hasta 4.000 nuevos puestos de trabajo, permitiendo al sector alcanzar picos históricos de 12.000 empleados registrados.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía Roberto Gutiérrez ha defendido la iniciativa argumentando que es el momento propicio para buscar financiamiento debido a la baja del riesgo país, lo que permitiría obtener tasas más favorables. Sin embargo, para el justicialismo, el acceso al crédito solo es válido si la ciudadanía conoce con claridad "para qué se tomará la deuda, cuánto costará y cómo será afrontada".

De esta manera, la sesión de este jueves se perfila como un escenario de fuerte tensión política. Mientras el oficialismo busca habilitar herramientas financieras para anticiparse al "boom minero", el PJ se planta exigiendo un análisis más profundo y detallado, rechazando la celeridad con la que se pretende aprobar el proyecto.

Todo el PJ o una parte

La postura institucional expresada por el PJ no necesariamente se trasladará en bloque al recinto. Según pudo saber este medio, existen legisladores vinculados al peronismo que estarían dispuestos a acompañar el proyecto de financiamiento impulsado por el oficialismo. Entre ellos aparecen el vallisto Omar Ortiz y el dirigente sindical Eduardo Cabello, ambos integrantes del bloque Justicialista, además de Leopoldo Soler, del bloque Mejor Nosotros, quien en distintas oportunidades ha mantenido posiciones cercanas al peronismo.