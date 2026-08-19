El PJ rechazó el acuerdo con Vicuña, pero dejó libertad de acción en Diputados

El diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano confirmó a DIARIO HUARPE que votará en contra del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A, mientras se desarrollaba la exposición del legislador Mario Herrero en la sesión especial de la Cámara de Diputados.

Quiroga Moyano sostuvo que su rechazo responde a los alcances que, según su interpretación, tiene el convenio y cuestionó que la Provincia otorgue derechos y flexibilice obligaciones de control frente a la empresa minera.

“No estamos de acuerdo con entregar derechos a una empresa minera”, afirmó el legislador.

El diputado también manifestó reparos por el alcance territorial y temporal del acuerdo. Según explicó, el convenio contempla un área de 75 kilómetros a la redonda y una vigencia que, de acuerdo con su interpretación, podría extenderse durante 70 años.

Quiroga Moyano planteó que dentro de ese esquema podrían quedar comprendidos futuros emprendimientos que no estarían contemplados en el aporte inicial de US$250 millones.

“No vamos a tener los sanjuaninos la posibilidad de tener recursos financieros con respecto a esos proyectos que hoy están previstos en los 75 km”, cuestionó.

“Un Estado dentro de otro Estado”

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió al comunicado difundido por el Partido Justicialista de San Juan antes de la sesión especial.

Quiroga Moyano explicó que el documento refleja la posición del justicialismo respecto del control que debe ejercer el Estado sobre las actividades que se desarrollan en la provincia. “Es el pensamiento de la justicia social que nosotros tenemos, el pensamiento de control sobre toda actividad que surge en la provincia”, sostuvo.

En ese marco, utilizó una expresión que sintetiza uno de los principales cuestionamientos del PJ al acuerdo.

“Con estos acuerdos estamos creando un Estado dentro de otro Estado”, afirmó.

El planteo se relaciona con las atribuciones que, según el sector, la Provincia podría resignar frente a la empresa y con las condiciones establecidas para el desarrollo del proyecto minero.

Ratificó el rechazo después de la exposición de Herrero

La definición de Quiroga Moyano se produjo mientras el diputado Mario Herrero exponía sus argumentos en contra del acuerdo. Tras la exposición de Herrero de aproximadamente 40 minutos, Quiroga Moyano reafirmó ante DIARIO HUARPE que mantendría su voto negativo.

La postura de Quiroga Moyano se suma así a las críticas expresadas por distintos sectores de la oposición, aunque el comportamiento del conjunto del bloque justicialista no necesariamente será uniforme.

El PJ cuestionó los acuerdos, pero dejó libertad de voto

Antes del inicio de la sesión, el Partido Justicialista de San Juan difundió un comunicado en el que cuestionó tanto el acuerdo con Vicuña como el convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad.

El justicialismo sostuvo que ambos acuerdos fueron suscriptos previamente por el gobernador Marcelo Orrego y luego enviados a la Legislatura para su tratamiento. Por ese motivo, reclamó un análisis profundo por parte de los diputados.

“La Legislatura no es una escribanía”, planteó el partido en su comunicado.

Respecto del acuerdo con Vicuña, el PJ expresó preocupación por la posibilidad de que la Provincia asuma obligaciones que considera propias de la empresa, particularmente en materia ambiental.

El espacio aclaró, sin embargo, que sus reparos no implican un rechazo a la minería como actividad económica. Por el contrario, sostuvo que la minería puede ser una herramienta para el desarrollo productivo de San Juan, siempre que se garantice el cumplimiento de las normas, la sustentabilidad y el control estatal.

En cuanto al convenio con Vialidad Nacional, el justicialismo cuestionó que la Provincia asuma durante 20 años el financiamiento, ejecución, conservación y mantenimiento de rutas nacionales.

Según el planteo partidario, esto podría generar compromisos económicos para futuras gestiones provinciales y trasladar a San Juan obligaciones que corresponden al Estado nacional.