El precio del oro atraviesa una marcada volatilidad en los mercados internacionales y se acerca a una zona clave que los analistas consideran crítica: los US$4.000 por onza. En las últimas jornadas, el metal precioso registró una caída sostenida que lo llevó a tocar su nivel más bajo en siete meses, generando preocupación entre inversores y operadores financieros.

La presión sobre el oro se explica principalmente por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Estos factores reducen el atractivo del metal como activo de refugio, ya que los rendimientos de otros instrumentos financieros comienzan a resultar más competitivos.

A esto se suma una menor demanda de cobertura frente a riesgos geopolíticos, lo que en meses anteriores había impulsado al alza la cotización del oro. Con menor incertidumbre en algunos frentes internacionales, los inversores comenzaron a reacomodar sus carteras hacia activos de mayor rentabilidad.

El retroceso también refleja una corrección técnica luego de los máximos históricos alcanzados previamente por el metal, que había superado con fuerza la barrera de los US$4.000 en etapas anteriores del año. Ese nivel psicológico se transformó ahora en un punto de referencia clave para el mercado.

En este contexto, los analistas advierten que la evolución del oro dependerá de las próximas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los datos macroeconómicos globales. Una política de tasas elevadas por más tiempo podría profundizar la presión bajista sobre el metal.

Mientras tanto, los mercados siguen de cerca el comportamiento del oro, que continúa siendo uno de los activos más sensibles a los cambios en la economía internacional. La atención está puesta en si logrará estabilizarse por encima de los US$4.000 o si profundizará su tendencia descendente en las próximas semanas.