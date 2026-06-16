El proyecto minero Vicuña, uno de los desarrollos de cobre más ambiciosos del mundo y con base en la provincia de San Juan, recibió la aprobación oficial para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida representa un paso clave para su avance y posiciona a la provincia en el centro de la escena minera internacional.

El anuncio fue realizado en redes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la magnitud de la iniciativa y su potencial impacto económico. Según detalló, el emprendimiento contempla una inversión inicial de US$9.700 millones, aunque las proyecciones indican que podría alcanzar los US$18.000 millones a medida que avance su desarrollo.

“Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, afirmó el funcionario, quien además remarcó que el complejo generará exportaciones por más de US$2.600 millones anuales.

El impacto en el empleo también aparece como uno de los ejes centrales. De acuerdo con las estimaciones oficiales y de las compañías involucradas, el proyecto podría generar más de 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, tanto en la etapa de construcción como en la operación y los servicios asociados.

El desarrollo está a cargo de las compañías BHP y Lundin Mining, a través de la firma Vicuña Argentina S.A., que meses atrás había solicitado formalmente su adhesión al RIGI bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). El objetivo era acceder a un marco de incentivos que garantice previsibilidad para una inversión de escala excepcional.

El denominado “Proyecto Vicuña” integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera sanjuanina, sobre el límite con Chile. Se trata de uno de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años a nivel global, con recursos también de oro y plata.

El RIGI, impulsado por el Gobierno nacional, contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por un plazo de hasta 40 años. Este esquema es considerado clave por las empresas para avanzar en inversiones de gran magnitud en sectores estratégicos.

Desde la compañía, su CEO Ron Hochstein había señalado que la iniciativa refleja tanto la magnitud del proyecto como la confianza en Argentina como socio a largo plazo. También destacó que el régimen permite un desarrollo con reglas claras y sostenibles en el tiempo.

La aprobación del ingreso al RIGI llega en un contexto global de creciente demanda de cobre, impulsada por la transición energética, el desarrollo de energías renovables y la expansión de la electromovilidad. En este escenario, San Juan busca consolidarse como uno de los principales polos de producción del mineral en la región.