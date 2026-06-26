El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la cautelar que obliga al Gobierno nacional de Javier Milei a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La medida alcanza la actualización de salarios docentes y nodocentes y la recomposición de becas estudiantiles.

Para Berenguer, la resolución representa un respaldo institucional a la pelea que las universidades públicas sostienen desde el año pasado por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. “Ha sido un gran paso”, afirmó el rector de la UNSJ.

La Corte rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo por considerar que no existía una sentencia definitiva. Con esa decisión, mantuvo la cautelar dictada en instancias anteriores. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Si bien la resolución no tendría un impacto económico inmediato, porque el pasado 10 de junio, Nación firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para una suba de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de partidas para hospitales universitarios hasta $50.000 millones, en la UNSJ leen el fallo como una señal política y judicial a favor del financiamiento universitario.

El reclamo de los rectores

Berenguer explicó que el conflicto comenzó cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue vetada por el Ejecutivo, pero luego el veto fue rechazado por ambas cámaras. Según el rector, pese a ese recorrido institucional, el Gobierno nacional decidió no aplicarla en los términos reclamados por las universidades.

“Hay una ley de financiamiento universitario que fue promulgada por el Congreso Nacional el año pasado, fue vetada, el veto fue rechazado por ambas cámaras. El Poder Ejecutivo decidió no cumplir con una ley marcada por el Congreso Nacional”, señaló.

Ante esa situación, 49 rectores de universidades nacionales iniciaron una demanda judicial contra el Estado nacional. Berenguer sostuvo que el planteo buscó que el Ejecutivo cumpliera con una ley vigente, ya que desde el sistema universitario consideraban que el Gobierno estaba “en rebeldía”.

El rector recordó que la demanda tuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. Luego, el Ejecutivo llevó el caso ante la Corte Suprema. “El día de ayer la Suprema ha refrendado los dictámenes de las cámaras anteriores”, indicó.

Salarios y becas

Berenguer remarcó que la cautelar alcanza a dos artículos centrales de la ley. Se trata del quinto y el sexto, que establecen la actualización de los salarios docentes y nodocentes desde 2023 y la recomposición de las becas estudiantiles.

“Eso sí, categóricamente, lo deben cumplir. Y ponen en análisis el resto de la ley”, afirmó el rector.

En esa línea, sostuvo que la discusión no puede reducirse a una cuestión presupuestaria, sino que debe entenderse como parte de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación pública. “No es un capricho, es sustentar un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Por lo tanto, el Gobierno Nacional no puede ir contra la Constitución Argentina”, expresó.

Para Berenguer, la decisión de la Corte también reivindica la organización de la comunidad universitaria. El rector señaló que la continuidad del reclamo permitió llegar a esta instancia y que el acompañamiento social fue clave.

“Esto demuestra que si la comunidad se organiza como se organizó la comunidad universitaria, que atrajo al resto de la comunidad argentina, cuando nadie se calla, se tiene el logro”, manifestó.

Con este escenario, la UNSJ considera que el fallo no cierra la discusión de fondo, pero sí deja vigente una obligación concreta para el Gobierno nacional: avanzar con la actualización salarial y la recomposición de becas mientras continúa el análisis del resto de la Ley de Financiamiento Universitario.