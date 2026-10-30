El riesgo país de Argentina cerró este viernes 30 de octubre en 787 puntos básicos, su nivel más alto de 2026, después de alcanzar los 790 durante la jornada. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 46 unidades respecto del jueves, mientras los bonos argentinos en dólares registraron nuevas pérdidas en los mercados internacionales.

La última rueda del mes dejó un balance negativo para los activos nacionales, afectados por las caídas de Wall Street y la incertidumbre financiera internacional. Los títulos soberanos Bonares y Globales retrocedieron alrededor del 1% en promedio, mientras que el índice S&P Merval perdió 2,41%.

Con este resultado, el riesgo país acumuló una suba de 180 puntos durante octubre, equivalente a casi el 30%. El indicador superó así el máximo previo de 765 unidades registrado el lunes 26, en una semana marcada por la volatilidad de los mercados.

La caída de los bonos implica que los inversores exigen mayores rendimientos para mantener deuda argentina. Este escenario complica las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas más bajas.

La caída de los bonos argentinos y el impacto internacional

La tendencia negativa estuvo vinculada con el retroceso de las principales bolsas internacionales, especialmente de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Los inversores expresaron preocupación por los elevados gastos destinados a inteligencia artificial y las dudas sobre su rentabilidad.

En el mercado argentino, el Bonar AL30 cayó 1,57%, mientras que el AL35 retrocedió 1,07%. Entre los Globales, el GD30 perdió 0,66% y el GD35 registró una baja de 1,33%.

Las acciones también finalizaron en terreno negativo. Transportadora de Gas del Sur encabezó las pérdidas del panel líder con una caída de 5,49%, seguida por BYMA, que retrocedió 5,17%, y Edenor, con una baja de 4,41%.

El Banco Central volvió a comprar dólares

En medio de la tensión financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$96 millones durante la jornada, después de adquirir US$47 millones el jueves.

Con estas operaciones, la autoridad monetaria acumuló compras por US$1.395 millones durante octubre, un dato relevante para el fortalecimiento de las reservas internacionales.

Por su parte, el dólar oficial mayorista terminó en $1.534, con una baja diaria de 0,32%. En contraste, los dólares financieros avanzaron: el MEP cerró en $1.573,62 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.657,67.

Qué significa la suba del riesgo país para Argentina

El riesgo país es un indicador de JP Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y los títulos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia de menor riesgo.

Cada 100 puntos básicos representan un punto porcentual adicional de rendimiento. Por lo tanto, un riesgo país de 787 unidades equivale a una sobretasa de 7,87 puntos porcentuales frente a los bonos de Estados Unidos.

Un indicador elevado encarece el financiamiento externo para el Estado y también puede afectar las condiciones de crédito de empresas y provincias.

Aunque las compras de dólares del Banco Central representan una señal favorable para la acumulación de reservas, el comportamiento de los bonos demuestra que los inversores mantienen cautela sobre las perspectivas económicas argentinas.