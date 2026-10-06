El mercado financiero argentino volvió a mostrar señales positivas este martes, con una nueva baja del riesgo país y subas para las principales acciones argentinas que cotizan en Wall Street. El indicador elaborado por JP Morgan retrocedió cerca de un 4% y se ubicó en torno a los 573 puntos básicos, en su segundo descenso consecutivo.

La mejora se produjo después de que el riesgo país alcanzara los 655 puntos básicos a comienzos de octubre, su nivel más alto en once meses. El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos y es utilizado como referencia para evaluar el riesgo que perciben los inversores sobre la deuda argentina.

Las acciones argentinas que más subieron

En la Bolsa de Nueva York, las empresas argentinas también operaron con mayoría de avances. Edenor encabezó las subas, con una mejora del 2,8%, seguida por IRSA, que avanzó 2,6%, y Banco Supervielle, con una suba del 2,2%.

El comportamiento de las acciones estuvo acompañado por una mejora de los bonos soberanos argentinos nominados en dólares. Entre ellos, el AL35 registraba un avance del 1,5%, mientras que el GD46 subía 3,1%.

En el mercado local, el índice S&P Merval mostraba una mejora del 0,2% medido en pesos, aunque en dólares registraba un leve retroceso del 0,1%.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía sin cambios en las pantallas del Banco Nación y se ubicaba en $1.540 para la venta.

La jornada financiera también estuvo atravesada por el escenario regional. La mejora de los activos argentinos se dio luego del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje.

En este contexto, los mercados regionales reaccionaron favorablemente y la deuda argentina acompañó la tendencia, con una reducción del riesgo país y una recuperación de los bonos y acciones.

Las proyecciones para la economía argentina

En paralelo, el Banco Mundial revisó sus previsiones de crecimiento para la Argentina y proyectó una expansión del Producto Bruto Interno del 2,1% para 2026 y del 3% para 2027. Las estimaciones representan una reducción respecto de las proyecciones realizadas por el organismo cuatro meses atrás.

Aun con el recorte de las previsiones, el organismo señaló que Argentina podría acumular tres años consecutivos de crecimiento entre 2025 y 2027. Entre los factores mencionados aparecen la consolidación fiscal, las reformas tributarias, el superávit comercial y la acumulación de reservas internacionales.