El riesgo país argentino cayó este viernes por debajo de los 1.000 puntos y se ubicó en 984 unidades, después de haber superado los 1.100 durante la semana. En paralelo, el dólar oficial se vendió a $1.625 en el Banco Nación y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 6,4%.

La mejora del indicador elaborado por JP Morgan se produjo luego del feriado en Estados Unidos y tras los avances legislativos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del Presupuesto 2027. Los bonos argentinos que operan en el exterior subieron y el riesgo país retrocedió más de 80 puntos durante la jornada.

Qué pasó con el riesgo país

El miércoles, el indicador había cerrado en 1.067 puntos, después de alcanzar un máximo de 1.138 unidades, el nivel más alto en 15 meses. Pese a la recuperación de este viernes, el riesgo país acumulaba un incremento del 72,3% y una suba del 25% durante noviembre.

El contexto internacional también acompañó la mejora, con el real brasileño frente al dólar dejando atrás el pico máximo de dos años. Sin embargo, la baja del indicador no revirtió todavía el avance que registró durante el mes.

El dólar y las acciones argentinas

En el Banco Nación, el dólar oficial cotizó a $1.625 para la venta, luego de bajar cinco pesos el jueves y cortar una tendencia alcista que se había extendido durante siete jornadas consecutivas. En Wall Street, las mayores subas correspondieron a Galicia, con 6,4%; Banco Supervielle, con 5,8%; YPF, con 4,3%; y Banco Macro, con 3,6%.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval registraba una caída del 0,4% en pesos y una suba del 3,6% medida en dólares. De esta manera, la jornada mostró comportamientos diferentes entre las acciones que cotizan en el exterior y el mercado local.