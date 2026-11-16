El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 16 de noviembre y alcanzó los 840 puntos básicos, en una jornada negativa para los activos financieros locales. La caída de los bonos en dólares y de las acciones argentinas revirtió parte de la mejora registrada durante la semana anterior, cuando el indicador había logrado ubicarse por debajo de los 900 puntos.

Según los datos difundidos por el mercado, el índice elaborado por JP Morgan avanzó un 1,1% respecto del cierre de la semana pasada. La deuda argentina que opera bajo legislación extranjera registró retrocesos de entre 0,05% y 0,09%.

Caídas en bonos y acciones argentinas

La tendencia negativa también alcanzó al mercado accionario local, donde el índice S&P Merval retrocedió un 2,2% en pesos y un 2,1% en dólares. Entre las empresas más afectadas se destacó Telecom, que registró una caída superior al 4%.

La mayoría de las acciones operó en terreno negativo, con bajas cercanas al 1%. Las excepciones fueron Aluar, que avanzó un 0,8%, y Cresud, con una suba del 0,3%.

Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street también mostraron mayoría de bajas. Entre los papeles con mayores retrocesos se ubicaron Telecom, Transportadora de Gas del Sur e YPF, todos con caídas superiores al 3,5%.

Las noticias que sigue el mercado

Uno de los temas que concentrará la atención durante la semana será el debate en comisión previsto para el martes sobre la suspensión de las PASO del próximo año. Desde la consultora Max Capital señalaron que la principal incógnita pasa por determinar si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para conseguir un dictamen de mayoría.

Otro de los movimientos previstos será un nuevo canje de deuda dollar-linked impulsado por el Tesoro. La operación permitirá a los tenedores del bono D30N6, con vencimiento a fines de noviembre, cambiar sus posiciones por un nuevo instrumento con vencimiento a fines de enero de 2027.

El monto en circulación de ese título asciende a 4.743 millones de dólares y la liquidación de la operación está prevista para el viernes. La iniciativa busca reducir la posible volatilidad cambiaria antes del precio de fijación del 25 de noviembre.