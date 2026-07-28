El riesgo país sube a 450 puntos y golpea a acciones y bonos argentinos

El riesgo país argentino volvió a subir y se ubicó en los 450 puntos básicos, en una jornada marcada por el clima negativo de los mercados internacionales y la caída de acciones y bonos nacionales. El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de ocho puntos, equivalente a un avance del 1,80% respecto del cierre anterior.

El índice, que mide la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de un país, regresó así a valores que no alcanzaba desde mediados de junio. La suba se dio en un contexto de cautela global, con fuertes ventas en Wall Street y especial atención sobre el desempeño de las empresas tecnológicas.

En los mercados internacionales predominó el pesimismo por las bajas de las compañías tecnológicas y la expectativa por la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto de las tasas de interés. En ese escenario, el Nasdaq registraba una caída cercana al 1,2%.

Los activos argentinos también sintieron el impacto de la jornada negativa. Entre las acciones nacionales que cotizan en Nueva York, los mayores retrocesos correspondieron a Banco Supervielle, con una baja del 3,8%; BBVA Argentina, con -3,6%; y Banco Galicia, con -2,9%.

En tanto, los bonos argentinos en dólares operados en el exterior mostraban bajas de hasta 0,3%. En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña descendía 1,5% medido en pesos y 1,9% en dólares al contado con liquidación.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía sin modificaciones en las pantallas del Banco Nación, con una cotización de $1520 para la venta.

La evolución del riesgo país durante la gestión Milei

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el riesgo país tuvo una fuerte reducción. En diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión, el indicador se encontraba por encima de los 1900 puntos.

Durante la primera parte de 2025, el índice se ubicó en valores que oscilaron entre los 600 y 800 puntos, aunque en septiembre de ese año tuvo un repunte superior a los 1400 puntos tras las elecciones bonaerenses.

Luego, con la mejora de las expectativas financieras, comenzó una nueva etapa de descenso. El 2025 cerró con un riesgo país de 571 puntos.

Durante 2026, la tendencia continuó a la baja. El 28 de enero había alcanzado los 481 puntos básicos y el 2 de julio llegó a los 415 puntos, el nivel más bajo de la gestión de Milei y de los últimos ocho años.

Pese al incremento registrado este martes hasta los 450 puntos, el indicador mantiene una reducción acumulada de 121 unidades respecto del cierre de 2025, lo que representa una caída del 21,2%.