El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de dos nuevos proyectos de inversión por más de US$1.500 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientados a los sectores energético y minero.

El principal desarrollo corresponde al gasoducto San Matías, que demandará una inversión de US$1.300 millones y permitirá transportar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hasta el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

Según detalló el funcionario, esta obra estará destinada en su totalidad a la exportación de gas natural licuado (GNL), en el marco de un proyecto que ya había sido incorporado al RIGI el año pasado. Se estima que el gasoducto habilitará exportaciones por unos US$2.500 millones anuales.

El segundo proyecto aprobado corresponde a la segunda etapa del desarrollo de litio “Sal de Oro”, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca. La iniciativa es impulsada por la compañía coreana Posco y contempla una inversión de US$208 millones.

Este emprendimiento prevé una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que generaría exportaciones superiores a los US$300 millones por año.

Desde el Gobierno destacaron que estas inversiones forman parte de una estrategia para potenciar sectores clave de la economía, como la energía y la minería, con fuerte impacto en la generación de divisas.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca atraer capitales de gran escala mediante beneficios fiscales y condiciones especiales, con el objetivo de acelerar proyectos productivos y mejorar la competitividad del país en mercados internacionales.

Las autoridades nacionales consideran que este tipo de iniciativas permitirá consolidar a la Argentina como un actor relevante en la exportación de energía y minerales estratégicos, en un contexto global de alta demanda.