El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó este domingo 4 de octubre el respaldo del gobierno de Donald Trump a la gestión de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de brindar una nueva asistencia financiera a la Argentina en caso de que la situación económica lo requiera. El funcionario defendió la intervención realizada en 2025 y destacó los resultados que, según su evaluación, tuvo aquella operación tanto para el país como para los intereses estadounidenses.

Durante una entrevista con el portal financiero Axios, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que el Tesoro norteamericano repitiera las medidas de apoyo que implementó el año pasado, cuando la Argentina atravesaba un período de fuerte inestabilidad cambiaria. Su respuesta fue contundente: "¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto".

Las declaraciones representan una nueva señal de respaldo político y económico de Washington hacia la administración de Milei, aunque el funcionario no anunció un nuevo desembolso ni precisó las condiciones bajo las cuales podría concretarse otra intervención.

Cómo fue la asistencia financiera de Estados Unidos en 2025

El antecedente al que hizo referencia Bessent se remonta a octubre de 2025, cuando el Gobierno argentino enfrentaba una corrida cambiaria en medio de la incertidumbre política y financiera previa a las elecciones legislativas nacionales.

En aquel momento, el Tesoro estadounidense anunció una línea de asistencia de hasta 20.000 millones de dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. La intervención también incluyó operaciones de compra de pesos y bonos argentinos, además de la inyección de dólares en el mercado financiero local.

Estas medidas buscaron contener las presiones sobre el tipo de cambio y transmitir una señal de confianza en el programa económico impulsado por el Gobierno nacional.

Posteriormente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló alrededor de 2.500 millones de dólares correspondientes a la asistencia recibida y abonó otros 17,7 millones de dólares en concepto de intereses.

Bessent utilizó esos resultados para defender la decisión de Washington y sostuvo que la operación había generado beneficios económicos para los contribuyentes estadounidenses, en lugar de representar una pérdida de recursos públicos.

El respaldo de Trump a Milei y su impacto en América Latina

Más allá de la asistencia financiera, el secretario del Tesoro destacó la importancia de la relación bilateral y consideró que la estabilización económica argentina contribuyó a modificar el escenario político de América Latina.

Según su evaluación, el proceso impulsado por el Gobierno argentino favoreció un acercamiento de distintos países de la región a Estados Unidos, en un contexto de cambios políticos y económicos.

El funcionario también recordó el respaldo que la administración de Trump brindó a Milei durante las elecciones legislativas de 2025, en las que La Libertad Avanza consiguió imponerse a nivel nacional.

La relación entre ambos gobiernos también tuvo un nuevo capítulo hace aproximadamente un mes, cuando Bessent se reunió con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Asheville, Carolina del Norte, durante un encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.

En aquella oportunidad, el funcionario estadounidense volvió a ratificar su acompañamiento al programa económico argentino.

Las nuevas declaraciones llegan en un escenario en el que el Gobierno nacional busca sostener la estabilidad financiera y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Si bien todavía no existe un nuevo acuerdo de asistencia, Washington dejó en claro que mantiene abierta la posibilidad de intervenir nuevamente si las circunstancias lo requieren.