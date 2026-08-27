La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el Senado retomará el debate sobre la reforma política impulsada por el Gobierno y anticipó que la Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a reunirse para analizar el proyecto.

El anuncio se produjo durante la sesión de este jueves, luego de que la senadora chubutense Edith Terenzi reclamara acelerar el tratamiento de distintos proyectos pendientes, entre ellos Ficha Limpia. Bullrich aseguró que la comisión será convocada una vez que finalice la agenda de reuniones prevista para los próximos días.

“Justamente en el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de Reforma Política”, señaló la legisladora.

Bullrich además ratificó que existe un compromiso para reactivar la discusión. “Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, ese es un compromiso”, afirmó. Y agregó: “La otra, convocar y tratar ese debate”.

La confirmación implica volver a poner en agenda una iniciativa que lleva meses sin registrar avances sustanciales en la Cámara alta. Uno de los principales objetivos del Gobierno es eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque la reforma contempla otros cambios vinculados con el sistema político y electoral.

El proyecto busca modificar distintos aspectos de la legislación sobre partidos políticos y también podría articularse con iniciativas impulsadas por legisladores aliados, como Ficha Limpia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, tuvo hasta ahora un único encuentro informativo sobre la iniciativa. Fue el 13 de mayo y, desde entonces, el expediente quedó prácticamente sin movimiento en ese ámbito.

La falta de acuerdos políticos y de los votos necesarios para avanzar había dejado el tratamiento en suspenso. Parte de las negociaciones se trasladó entonces fuera del Congreso, especialmente hacia los gobernadores dialoguistas, con quienes el Gobierno buscó acercar posiciones sobre los distintos puntos de la reforma.

Una reforma que excede la eliminación de las PASO

Bullrich remarcó que la intención del oficialismo es discutir el proyecto de manera integral y no concentrar el debate únicamente en la eliminación de las primarias.

En ese marco, la reforma incluye modificaciones sobre el funcionamiento de los partidos políticos y otras reglas del sistema electoral. El tratamiento de Ficha Limpia también podría incorporarse a la discusión parlamentaria a partir de los proyectos presentados por distintos sectores.

La estrategia oficial apunta así a reabrir una negociación que había quedado trabada en el Senado y avanzar sobre un paquete de cambios que tiene a las PASO como uno de sus ejes centrales.

La convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales será el primer paso para determinar si el proyecto consigue reunir los consensos necesarios para avanzar. Por ahora, Bullrich confirmó la intención de retomar el debate, pero el desafío seguirá siendo conseguir los acuerdos políticos que permitan llevar la reforma al recinto.