El Sector Público Nacional registró en octubre un superávit primario de $1,93 billones, un resultado que permitió acumular un saldo positivo equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante los primeros diez meses de 2026. La cifra se encuentra en línea con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó el Ministerio de Economía.

El ministro Luis Caputo comunicó el resultado y señaló que el dato de octubre es consistente con el objetivo anual previsto en el proyecto de Presupuesto 2027. También explicó que el cálculo contempla el incremento estacional del gasto primario que suele registrarse durante diciembre.

El resultado fiscal de octubre

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda, el resultado financiero del Sector Público Nacional fue superavitario en $1,57 billones. Ese saldo surgió de un resultado primario positivo de $1,93 billones y del pago de intereses de la deuda pública, netos de los correspondientes al propio sector público, por $352.530 millones.

De esta manera, el superávit financiero acumulado en los primeros diez meses del año equivale aproximadamente al 0,4% del PBI. El resultado primario, en tanto, representa alrededor del 1,4% del producto, lo que el Ministerio de Economía definió como una reafirmación del ancla fiscal del programa de Gobierno.

Ingresos y gastos del Estado

Durante octubre, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15,7 billones, con una suba interanual del 31,2%. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron un 34,1%, por encima de la inflación minorista.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias llegaron a $13,7 billones, con un incremento interanual del 23,6%. Las prestaciones sociales sumaron $8,9 billones, mientras que los gastos de funcionamiento alcanzaron los $2,36 billones y las transferencias corrientes llegaron a $4,39 billones.

Subsidios y obra pública

Los subsidios económicos totalizaron $1,15 billones durante octubre, de los cuales $903.994 millones correspondieron a energía y $255.656 millones a transporte. En tanto, el gasto de capital se ubicó en $307.459 millones, con partidas destacadas para obras de infraestructura eléctrica e hídrica.