Las lluvias, el frío intenso y las complicaciones generadas por el temporal de los últimos días provocaron un aumento en la demanda de algunos materiales de construcción en las ferreterías de San Juan. Membranas, nylon y pintura asfáltica fueron algunos de los productos más buscados por vecinos y organismos públicos para hacer frente a las filtraciones y proteger viviendas.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que la situación climática generó un movimiento particular en el sector, principalmente en las zonas más afectadas. “Tenemos ferreteros que están en Barreal y en Sarmiento, y con el frío y todas estas situaciones donde todavía no se han hecho mantenimientos, se ha vendido”, señaló.

Según detalló, los productos más solicitados fueron aquellos vinculados a la impermeabilización y protección de viviendas. “Hemos tenido ventas particulares donde se ha ocupado un poco de membranas, se han vendido pinturas asfálticas y también rollos de nylon”, indicó.

Además, Janavel destacó el rol de los municipios durante la emergencia climática. “Los municipios han colaborado mucho con la gente, así que también han comprado en las ferreterías para poder paliar la situación y eso sumó”, afirmó.

Membranas y nylon, los materiales más buscados

Desde distintos comercios del rubro confirmaron que los productos utilizados para evitar filtraciones fueron los que tuvieron mayor salida durante los días de lluvia.

Agustín Millán, de Ferretería Millán de Pocito, explicó que uno de los materiales más consultados fue la membrana de 4 milímetros. “Está sobre los $45.000. El nylon depende de los micrones. Por el momento no tenemos subas, aunque el mes pasado sí tuvo un incremento”, detalló.

En tanto, desde Ferretería Fernández de Chimbas indicaron que la demanda estuvo marcada por la urgencia de los clientes ante las precipitaciones. “Los clientes buscaron de urgencia los materiales ante las lluvias”, señalaron desde el comercio. En ese sentido, informaron que el rollo de membrana de 4 milímetros por 10 metros tiene un valor aproximado de $50.300 y registró una suba cercana al 5%. Respecto al nylon, indicaron que el precio ronda los $2.500 por metro y que el material cuenta con un ancho de cuatro metros.

Un aumento puntual por la emergencia

Los comerciantes señalaron que el incremento de ventas estuvo relacionado principalmente con la necesidad de resolver problemas inmediatos generados por el temporal, más que con un cambio sostenido en el consumo.

En ese contexto, las ferreterías se convirtieron en un punto clave para vecinos y municipios que buscaron respuestas rápidas ante filtraciones, humedad y daños provocados por las condiciones climáticas adversas que afectaron a distintos departamentos de San Juan.