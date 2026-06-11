El costo del transporte de granos en la Argentina puede alcanzar hasta el 30% del valor de la producción en zonas alejadas de los puertos, según reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El estudio expone el fuerte impacto de la logística en la rentabilidad del sector agropecuario y advierte sobre una pérdida de competitividad estructural frente a otros países.

De acuerdo al relevamiento, en promedio, el costo del flete supera el 20% del valor de los cultivos en regiones alejadas de los principales nodos portuarios. En contraste, en zonas cercanas al Gran Rosario, ese porcentaje desciende a alrededor del 10%, evidenciando una marcada desigualdad territorial.

El informe detalla que en el departamento 9 de Julio el costo del transporte representa el 18,8% en soja, el 30,8% en sorgo, el 14,7% en girasol, el 30,4% en trigo y el 31,7% en maíz, con un promedio del 21,6% para el total de la producción agrícola. Estos valores muestran que los cultivos de mayor volumen y menor valor relativo son los más afectados.

La dependencia del transporte automotor agrava el problema. En la Argentina, más del 90% de las mercancías se trasladan en camiones, mientras que el ferrocarril y el transporte fluvial tienen participaciones marginales del 4% y 3%, respectivamente. Esta estructura logística limita las opciones y encarece los costos en largas distancias.

En términos tarifarios, el estudio señala que un viaje de hasta 25 kilómetros cuesta aproximadamente US$287 para un camión completo de cinco ejes, mientras que recorrer 1000 kilómetros puede elevar ese valor a US$2330. El combustible aparece como el principal componente del costo, seguido por gastos financieros y laborales.

Entre enero y abril de 2026, las tarifas del transporte automotor aumentaron un 14%, superando la inflación del período. Este incremento profundiza el impacto sobre los productores, que ven reducidos sus márgenes y enfrentan mayores dificultades para sostener determinadas actividades.

Los especialistas advierten que el costo logístico actúa como un desincentivo para la producción en regiones alejadas, favoreciendo cultivos de mayor valor por tonelada o menor volumen. En ese contexto, sostienen que la falta de una matriz de transporte diversificada representa una desventaja clave frente a competidores como Brasil, donde el uso del ferrocarril y las vías fluviales es significativamente mayor.

El informe concluye que la mejora en la infraestructura y la diversificación del transporte son fundamentales para reducir costos, aumentar la competitividad y garantizar el desarrollo de las economías regionales en el país.