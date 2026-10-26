El último informe del INV confirma el repunte productivo de la provincia en 2026

La vitivinicultura de San Juan ha dado algunas señales de recuperación e impulso técnico dentro del mapa agroindustrial argentino. De acuerdo con el más reciente Anuario de Cosecha y Elaboración 2026 publicado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) -al que tuvo acceso DIARIO HUARPE-, la provincia alcanzó un volumen cosechado de 4.295.759 quintales (qq) de uva, lo que representa un incremento del 8,2% en comparación con los 3.968.593 qq registrados en 2025.

Este desempeño permite a San Juan aportar el 23,1% del total nacional cosechado, consolidándose como el segundo polo vitivinícola del país. A su vez, los establecimientos elaboradores locales recibieron 3.826.279 qq, registrando un alza del 13,1% respecto al ciclo anterior y procesando el 21,1% de la uva elaborada en Argentina.

San Juan: volumen de cosecha y diversificación

Del volumen total cosechado en suelo sanjuanino, el 89,0% (3.824.317 qq) se destinó a la industrialización de vinos y mostos, mientras que el 11,0% restante (471.442 qq) tuvo como destino el consumo en fresco o la elaboración de pasas de uva, un sello distintivo de la matriz productiva local.

Respecto a las uvas ingresadas a las bodegas y fábricas de mosto, la variedad de rosadas lideró la recepción provincial con 2.041.510 qq (53,4%), secundada por las variedades blancas con 919.692 qq (24,0%) y las tintas con 865.077 qq (22,6%). En materia de aptitud, el 96,1% correspondió a uvas aptas para elaboración.

Entre las variedades destacadas por su volumen figuraron la Cereza (1.885.169 qq) en rosadas, la Pedro Giménez (296.841 qq) en blancas y el Malbec (222.063 qq) junto al Bonarda (204.916 qq) y Syrah (126.982 qq) en tintas. Asimismo, la tecnificación avanza de forma sostenida: el 16,0% de la cosecha se realizó mecánicamente, mientras que la uva orgánica alcanzó 124.877 qq.

Vinos y mostos: radiografía por departamento

El informe oficial del INV detalla que la provincia elaboró un volumen total de 2.999.470 hectolitros (hl). Un rasgo sobresaliente de la vitivinicultura provincial es su marcada orientación hacia la diversificación industrial, donde la producción de mostos alcanzó los 2.023.491 hl (mayoritariamente mosto sulfitado blanco con 1.872.387 hl), superando a la producción de vinos, que totalizó 975.979 hl (531.748 hl de vino tinto y 435.802 hl de blanco).

A nivel territorial, 25 de Mayo encabezó la cosecha por origen del viñedo con 829.084 qq, seguido por Sarmiento (733.414 qq) y Caucete (689.515 qq). En volumen elaborado por bodegas, el departamento de San Martín se posicionó a la cabeza con 621.216 hl totales (488.672 hl de vino y 132.544 hl de mosto), seguido por Chimbas (503.417 hl) y Sarmiento (489.427 hl).

Con estas cifras oficiales, la vitivinicultura sanjuanina reafirma su peso económico regional y su perfil productivo versátil y altamente competitivo.

La estrategia del Gobierno provincial

Semanas atrás, DIARIO HUARPE informó que el Gobierno de San Juan viene buscando transformar la viticultura provincial a partir de una estrategia que apunta a diversificar la producción, incorporar nuevas variedades y recuperar mercados internacionales.

A propósito, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, explicó en su momento que el objetivo es dejar atrás la dependencia del vino y volver a posicionar a la uva sanjuanina en segmentos de mayor demanda. “Nosotros no hablamos de vitivinicultura, siempre hablamos de viticultura”, sostuvo Moreno al explicar la estrategia oficial.