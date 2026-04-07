La Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Trabajo confirmaron las nuevas escalas salariales y montos de asignaciones para este periodo. Las empleadas domésticas mantienen los valores vigentes con el ajuste del 1,5% aplicado anteriormente.

Para el personal de tareas generales el valor por hora con retiro es de $3.348,37 mientras que sin retiro asciende a $3.599,86 . Los sueldos mensuales quedaron fijados en $410.773,52 para quienes tienen retiro y $455.160,14 para quienes no lo tienen. Los empleadores deben liquidar además un bono extraordinario de $8.000 por menos de 12 horas, $11.500 entre 12 y 16 horas, y $20.000 por más de 16 horas semanales.

En cuanto a los jubilados y pensionados el incremento determinado por la movilidad previsional y la inflación fue del 2,9%. La jubilación mínima alcanza un total de $450.319,31 al sumar el haber de $380.319,31 y el bono de 70.000 que continúa vigente. Por su parte la jubilación máxima se ubica en $2.559.188,80 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor llega a $374.255,44 sumando el refuerzo estatal. El calendario de pagos para haberes mínimos comienza el 10 de abril y se extiende según la terminación del documento hasta el 23 de abril.

La Asignación Universal por Hijo también recibió el ajuste mensual y su monto total es de $136.666. Del total se cobra un neto del 80% que equivale a $109.332,80 mientras que el 20% restante queda retenido por el organismo. Los titulares con hijos con discapacidad perciben un bruto de $445.003 y la asignación por embarazo se mantiene en $136.666. Se suman beneficios adicionales como la Ayuda Escolar Anual de $55.672 y el Complemento Leche de $51.547. Finalmente la Tarjeta Alimentar otorga montos de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

Las pensiones no contributivas se abonan entre el 10 y el 15 de abril mientras que la prestación por desempleo tiene su fecha de inicio el 22 de abril. Los datos provienen de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.