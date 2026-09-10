La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) registró un crecimiento histórico en materia de transparencia institucional al alcanzar 92,3 puntos en el Índice de Transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública. El dato representa un salto significativo respecto de los 32 puntos obtenidos en 2024 y posiciona a la casa de estudios entre las instituciones con mejor desempeño en la publicación y acceso a información pública.

El avance se produjo en apenas dos años y responde a una profunda reorganización de los mecanismos de difusión de información institucional. En diálogo con DIARIO HUARPE, Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, afirmó que el cambio estuvo centrado en mejorar la forma en que los datos son presentados y puestos a disposición de la comunidad.

Un cambio de paradigma

Coca destacó que el principal trabajo realizado durante el último año consistió en rediseñar completamente el Portal de Transparencia de la universidad para concentrar y ordenar información que anteriormente se encontraba dispersa en distintas secciones institucionales.

“Lo que se cambió fue la forma de mostrar la información. La iniciativa surgió desde la propia Secretaría Administrativa Financiera en coordinación con la Secretaría de Comunicación, que tuvo a su cargo la adaptación de los contenidos para su publicación digital", dijo Coca.

Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ. (Foto: archivo HUARPE).

El resultado de ese proceso permite actualmente acceder desde un único espacio a normativa institucional, planes estratégicos, escalas salariales, contrataciones, compras y otros datos exigidos por la legislación vigente.

“Hoy mirás la página de la Universidad y está el portal de transparencia con todos los ítems que incluye la ley”

Transparencia activa

Uno de los aspectos más valorados por la Agencia fue el crecimiento en transparencia activa, es decir, aquella información que las instituciones publican voluntariamente más allá de las obligaciones mínimas establecidas por la normativa.

En ese sentido, la UNSJ incorporó información vinculada a convenios, relaciones con organismos públicos y privados, acciones con la comunidad y avances de los planes estratégicos institucionales.

“El índice de Trasparencia Activa es aquella información que va más allá de las cuestiones legales y presentás con el objetivo de que el público conozca mejor la institución, sus convenios y actividades”, explicó Coca.

El funcionario aseguró que esa decisión permitió una mejora sustancial en los distintos componentes evaluados por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Sin costos adicionales

Uno de los datos más llamativos del proceso es que la mejora no requirió inversiones económicas extraordinarias ni la incorporación de nuevos sistemas informáticos afirmó el Secretario Administrativo al ser consultado sobre los recursos destinados al proyecto.

Según explicó, el trabajo consistió en localizar la información existente, organizarla y ponerla a disposición de la ciudadanía de manera clara y accesible.

“Básicamente ha sido una tarea administrativa y de consolidar la información que estaba, pero que estaba dispersa”, remarcó.

Más confianza para la comunidad universitaria

Desde la conducción administrativa consideran que este avance puede tener un impacto directo en la percepción pública de la institución y fortalecer los niveles de confianza de estudiantes, docentes, nodocentes y de la sociedad en general.

“Hoy están todas las escalas publicadas, todo lo que son compras y contrataciones. La gente hoy puede acceder a toda la información en línea y con actualización mensual”.

Con una mejora de más de 60 puntos en apenas dos años, la UNSJ consolidó un nuevo estándar de transparencia institucional y reafirmó una política orientada a garantizar el acceso público a la información y la rendición de cuentas de su gestión.