Las exportaciones argentinas alcanzaron los 49.454 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un 24,4% más que el mismo período del año pasado, y acumularon un superávit comercial superior a los 13.900 millones de dólares. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de los envíos al exterior de petróleo, oro y trigo.

El impulso del sector hidrocarburífero y minero consolida un cambio en la composición del mapa exportador y empieza a disputar el liderazgo del complejo agroindustrial. Durante junio, las ventas al exterior totalizaron 9.055 millones de dólares.

Con esta dinámica, las proyecciones apuntan a que el volumen de ventas del país se ubicará al menos en los 95.000 millones de dólares al cierre de 2026, según las estimaciones de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Aun con el avance del sector de energía y la minería, el complejo agroindustrial mantuvo un desempeño positivo. Las exportaciones del agro alcanzaron 26.978 millones de dólares en el primer semestre, un 17,3% más que el mismo período de 2025, según un reporte del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En junio, las ventas externas sumaron 4.939 millones de dólares, con el trigo, la carne y cuero vacuno y el girasol entre los complejos que más aportaron al crecimiento.

Los diez principales productos exportados durante el primer semestre representaron el 55,4% del total vendido al exterior, equivalente a 27.417 millones de dólares. Dentro de ese grupo, los mayores aportes al crecimiento fueron el petróleo crudo (4.693 millones de dólares), el oro (2.913 millones) y el trigo (2.317 millones).

En el caso del petróleo, trigo, aceite de girasol y las pickups, el incremento se explicó principalmente por mayores volúmenes exportados. En cambio, en la carne bovina y en los principales productos mineros como el oro, el litio y la plata, el impulso se explicó por la mejora de los precios internacionales.

Con respecto a los destinos, Brasil (6.254 millones), China (4.891 millones) y Estados Unidos (4.859 millones) fueron los principales compradores de los productos nacionales.

Para San Juan, el dato es clave. El oro es el principal producto de exportación de la provincia y representa el 98% de sus ventas mineras al exterior. El crecimiento de las exportaciones mineras a nivel nacional y el aumento del precio del oro impactan directamente en la economía sanjuanina, generando mayores ingresos por regalías, exportaciones y empleo.

Las estimaciones privadas anticipan un escenario favorable para la segunda mitad del año y proyectan que las exportaciones pueden rozar los 100.000 millones de dólares. Un análisis de la consultora LCG advirtió que los próximos seis meses marcarán una etapa "más desafiante" para el comercio exterior, aunque con una estacionalidad menos marcada por la creciente participación de las exportaciones energéticas.

"Las exportaciones deberían moderar su dinamismo. Aun así, para todo 2026 proyectamos niveles que cierran en valores cercanos a los US$ 100.000 millones, consistente con una suba de 14% anual", indicaron desde LCG.

La consultora Abeceb, por su parte, proyectó que las exportaciones llegarían a 94.400 millones de dólares en diciembre, lo que superaría el máximo histórico en dólares corrientes de 88.446 millones alcanzado en 2022.