San Juan comenzará una de las transformaciones más importantes de su sistema eléctrico. El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, confirmó que en el plazo de un año estarán instalados los 4.100 medidores inteligentes previstos para los grandes comercios e industrias de la provincia.

"Estimamos que en un año todos los medidores de esos grandes comercios e industrias van a estar instalados", aseguró Ferrero en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, al explicar que la inversión ya comenzó y será ejecutada por la empresa distribuidora como parte de las obligaciones contempladas en el cuadro tarifario vigente.

El funcionario aclaró que la primera etapa no alcanzará a pequeños comercios ni a usuarios residenciales. La prioridad estará puesta en establecimientos con altos niveles de consumo eléctrico, donde la incorporación de esta tecnología permitirá obtener beneficios inmediatos.

Los nuevos equipos dejarán atrás el sistema tradicional de lectura manual y enviarán información en tiempo real a la distribuidora. Entre otras funciones, permitirán detectar cortes de servicio de manera automática, conocer el consumo instantáneo, monitorear la tensión de la red y facilitar futuras modalidades tarifarias.

"El objetivo es que esta instalación haga a mejorar la competitividad de nuestras empresas", explicó Ferrero, quien indicó que el despliegue será acompañado por un comité integrado por la Unión Industrial de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica y el Conicet para garantizar que la implementación beneficie a los usuarios.

Según explicó, los medidores inteligentes son el primer paso de un proceso de modernización que permitirá avanzar más adelante hacia tarifas por horario de consumo, gestión inteligente de la demanda e incorporación masiva de nuevas tecnologías vinculadas con la transición energética.

¿Por qué no llegarán todavía a los hogares?

Ferrero explicó que la decisión responde a un criterio económico. "Cuando se despliega una tecnología, los beneficios tienen que superar a los costos. Para los grandes usuarios eso hoy ocurre; para los usuarios residenciales todavía no", afirmó.

No obstante, aseguró que ese escenario cambiará con la expansión de los autos eléctricos, los paneles solares domiciliarios y otras tecnologías que exigirán una administración inteligente de la energía. "En algún momento van a aparecer las baterías, muchos hogares tendrán autos eléctricos y todas nuestras industrias tendrán medidores inteligentes. La transición energética ya está ocurriendo", sostuvo.

Textuales

Roberto Ferrero / Vicepresidente del EPRE