El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este martes por la tarde el dato oficial de inflación correspondiente a junio. Las expectativas del Gobierno nacional y de la mayoría de las consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará por debajo del 2%, consolidando el proceso de desaceleración que viene mostrando en los últimos meses.

De confirmarse las proyecciones, sería la tercera baja mensual consecutiva, luego del 2,6% registrado en abril y del 2,1% de mayo. Además, se convertiría en el nivel de inflación más bajo desde agosto de 2025.

En la previa a la publicación del índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "la gente se puede quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando", aunque evitó anticipar una cifra puntual.

Quien sí se mostró más preciso fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, al señalar durante una conferencia de prensa que "los números de inflación han sido buenos" y que "ya se está hablando de que va a romper el 2%".

Qué proyectan las consultoras

La mayoría de las consultoras privadas estima que la inflación de junio se ubicará entre 1,8% y 1,9%, en línea con las previsiones oficiales.

Entre ellas, Equilibra y Eco Go proyectaron un 1,9%, mientras que Analytica estimó un 1,8%. En la misma línea se ubicó Outlier, que extrapoló el dato de la Ciudad de Buenos Aires al índice nacional y también calculó un 1,9%.

La consultora C&T relevó una inflación de 1,9% para el Gran Buenos Aires, impulsada principalmente por los aumentos en Salud, debido al incremento de medicamentos y cuotas de medicina prepaga, mientras que Alimentos y Bebidas mostró un comportamiento más moderado.

Por su parte, EconViews registró un incremento acumulado de 1,1% en la canasta de alimentos durante las últimas cuatro semanas y LCG relevó una variación promedio del 1,5% para ese mismo rubro.

La estimación más elevada fue la de Orlando J. Ferreres & Asociados, que proyectó una inflación mensual de 2,1%, impulsada principalmente por Educación y Alimentos.

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó un IPC del 2%, cifra que igualmente representaría una nueva desaceleración respecto del mes anterior.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

Como referencia, el Instituto de Estadística y Censos porteño informó que la inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, tres décimas menos que en mayo.

Con ese resultado, el índice acumuló un incremento del 16% en el primer semestre del año y una variación interanual del 32,6%, datos que alimentan las expectativas de que el indicador nacional también muestre una nueva desaceleración cuando el Indec publique las cifras oficiales.