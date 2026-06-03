El Gobierno de San Juan ya pone fechas tentativas para el inicio del ambicioso plan de infraestructura que busca financiar con hasta US$600 millones mediante bonos y otras herramientas financieras en los mercados nacional e internacional. Tanto el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, como el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, coincidieron en que las primeras obras podrían comenzar hacia finales de este año si prospera la estrategia de financiamiento impulsada por la gestión de Marcelo Orrego.

Luego de que este jueves 4 de junio la Cámara de Diputados avance con el tratamiento del proyecto que habilita el acceso al financiamiento, el Ejecutivo estima que la ventana para obtener los recursos podría darse entre julio y diciembre.

"Nosotros estimamos que esa ventana se debería dar entre el mes de julio y el mes de diciembre. Cuando sea el mejor momento para la provincia lo estaremos haciendo", sostuvo Gutiérrez en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El titular de Economía defendió la oportunidad elegida para salir a buscar fondos y vinculó la decisión al escenario económico actual y al desarrollo de la actividad minera. "Ahora ya está lanzada la minería y tenemos un riesgo país alrededor de los 500 puntos. Este es el momento de realizar estas obras de infraestructura", afirmó.

Según explicó, los proyectos ya se encuentran preparados para avanzar rápidamente una vez asegurados los recursos. "El Ministerio de Infraestructura y el resto de los ministerios ya tienen todos los pliegos en la mano para apenas nosotros tengamos novedades avanzar con todo en forma global", señaló.

Consultado sobre cuándo podrían verse las primeras máquinas en marcha, Gutiérrez corrigió una referencia a 2027 y fue categórico: "Yo diría que 2026, este mismo año".

Respecto de las prioridades, indicó que la infraestructura vial ocupará un lugar central, aunque aclaró que el plan contempla múltiples frentes de trabajo. "La prioridad es lo vial, sí, pero también son las casas, las obras de conectividad eléctrica, el agua potable y el saneamiento cloacal", detalló.

El funcionario incluso anticipó un fuerte impacto en el empleo durante los próximos meses. "A partir del semestre que viene vamos a requerir mucha cantidad de mano de obra por las obras de infraestructura que vamos a construir, pero también por las obras que ya están desarrollando las empresas mineras", sostuvo.

En la misma línea, Emilio Achem ratificó en radio Amanecer que la intención oficial es acelerar los tiempos. Ante la consulta sobre la posibilidad de iniciar obras antes de finalizar el año, respondió: "Si Dios quiere, sí. Es la idea".

El secretario de la Gobernación explicó que la provincia cuenta con un "master plan" de infraestructura elaborado por el equipo técnico del Ministerio de Infraestructura. Entre las iniciativas mencionó obras viales estratégicas como la Ruta 150 en el tramo Iglesia-Jáchal, el derivador de la intersección entre Ruta 40 y Circunvalación, además de un plan integral de rutas provinciales pensado para acompañar el crecimiento de la actividad minera y del transporte pesado.

A eso se suma un fuerte componente habitacional. Según Achem, el Gobierno también busca ampliar la oferta de viviendas para evitar que el crecimiento económico proyectado genere mayores dificultades de acceso para las familias sanjuaninas.

Con el financiamiento aún por concretarse, en el Ejecutivo ya hablan de un cronograma que permitiría que las primeras megaobras comiencen a tomar forma antes de que termine el año.