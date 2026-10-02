La provincia de San Juan cuenta con un promedio de 7 empresas privadas activas por cada 1.000 habitantes, según reveló un reciente informe elaborado por la Fundación Pensar sobre la base de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Ministerio de Economía de la Nación (MECON) correspondientes a febrero de 2026. La cifra expone el nivel de densidad del entramado productivo formalmente constituido en territorio sanjuanino en relación con el volumen total de su población.

Con esta proporción, la provincia se sitúa en un escalón intermedio del mapa productivo argentino. En el plano de las comparaciones regionales y nacionales, San Juan iguala la marca de 7 firmas cada mil pobladores con San Luis y se ubica apenas un peldaño por debajo de la provincia de Buenos Aires, que alcanza un promedio de 8 empresas por millar de habitantes.

Dentro de la región cuyana, Mendoza muestra el nivel de desarrollo y radicación empresarial más elevado de la zona, al registrar un indicador de 9 firmas por cada mil habitantes.

Relevamiento

El dato proviene del Informe Mensual de la Fundación Pensar (correspondiente al relevamiento de densidad empresarial y empleo del GPS Federal / Pensar Lab), en el cual se analiza la estructura productiva y la densidad del tejido empresarial privado formal en las provincias de Argentina.



El registro que planteó el informe, indicó que San Juan está por debajo de la media nacional (que ronda las 11 a 12 empresas cada mil habitantes) y de la media de la región de Cuyo.

Al ser más bajo que las provincias vecinas, se refleja una menor atomización del sector privado formal y una mayor dependencia histórica del empleo público o de grandes emprendimientos intensivos (como la minería y agroindustria concentrada).

El reporte evidencia también la fragilidad de las PyMEs locales y las barreras estructurales (presión fiscal provincial/municipal, costos logísticos, burocracia e incentivos crediticios) que dificultan la creación y sustentabilidad de nuevos emprendimientos formales.

Al registrar una baja proporción de firmas privadas formales respecto a su población total, la provincia expone una matriz donde el Estado provincial y los municipios actúan como los principales contenciones del mercado laboral.

El documento también señala que para dinamizar la economía sanjuanina y diversificar su matriz productiva (más allá de los grandes proyectos mineros o energéticos), resulta prioritario implementar políticas públicas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, reducción de trabas operativas y simplificación tributaria.

Mapa Federal

El mapa elaborado a partir de las estadísticas públicas muestra una pronunciada disparidad en la concentración comercial y corporativa a lo largo del territorio argentino. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera holgadamente la nómina nacional con una densidad de 39 empresas cada mil personas, impulsada por su perfil administrativo, financiero y de servicios.

Por detrás de la capital del país, las provincias con mayor volumen de empresas formalizadas en relación con su población son:

La Pampa: 14 empresas por cada 1.000 habitantes.

Santa Fe: 13 empresas por cada 1.000 habitantes.

Córdoba: 12 empresas por cada 1.000 habitantes.

Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro: 11 empresas por cada 1.000 habitantes cada una.

En la vereda opuesta, las provincias del Norte argentino exhiben las tasas más bajas de formalización corporativa y radicación de firmas privadas. Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy comparten un piso de 5 empresas por cada mil habitantes, seguidas por La Rioja y Santiago del Estero con 4. En el fondo de la tabla federal se posiciona Formosa, que registra el índice más reducido de la Argentina con apenas 3 compañías privadas registradas por cada millar de pobladores.