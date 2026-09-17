Expo Innova Cuyo fue presentada de cara a su quinta edición, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el predio ubicado en Ruta 40 y calle 18, Pocito. La muestra frutihortícola, organizada por sanjuaninos, reunirá a productores y profesionales de todos los sectores del agro.

La principal novedad de esta edición será la participación activa, por primera vez, del Ministerio de Minería. La incorporación busca profundizar el vínculo entre la actividad minera y la industria agrícola y agroindustrial de San Juan.

Una conexión entre actividades productivas

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, habló en rueda de prensa y destacó el alcance que tiene la exposición para el sector. “Es un evento que trasciende las fronteras de la provincia de San Juan”, afirmó, y señaló que se trata del “evento más importante en materia de tecnología agroindustrial de la región”.

Fernández explicó que en Expo Innova no solo participa la agroindustria sanjuanina, sino también la regional y proveedores del resto del país. Además, remarcó que esta quinta edición contará por primera vez con el acompañamiento del Ministerio de Minería “buscando profundizar esa integración”.

El ministro sostuvo que mantener “una matriz de desarrollo económico diversa” permite darle sostenibilidad a la actividad económica. En ese marco, mencionó el acompañamiento entre el sector energético, representado por EPSE, la minería y el Ministerio de Producción.

Perea habló del rol de la minería

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, destacó que su cartera participará por primera vez de manera activa en Expo Innova Cuyo. “El Ministerio de Minería o la industria minera, por primera vez va a participar de manera activa en este espacio”, afirmó.

Perea explicó que desde el inicio de la gestión trabajan junto al Ministerio de Producción bajo la premisa de que la minería no debe ser entendida como un fin en sí misma. Según sostuvo, es “una llave que va a servir para desarrollar el resto de los sectores productivos de la provincia, o va a ayudar a empujar eso”.

El funcionario también mencionó el movimiento del Fideicomiso Minero, a través del cual se ejecutaron y comprometieron obras destinadas al agro o a la agroindustria. “Creemos que la minería, siendo uno de los ejes de la matriz productiva de la provincia de San Juan, tiene que tener una conexión muy importante con lo que es la industria agrícola”, expresó.

Una muestra con propuestas para el agro

Expo Innova Cuyo se desarrollará durante tres jornadas, de 11:00 a 17:30, con entrada libre y gratuita. Los visitantes podrán encontrar stands comerciales, parcelas demostrativas con cultivos, demostraciones de maquinarias a campo, conferencias en vivo y un patio gastronómico.

Desde 2022, la exposición logró establecerse como el evento agrícola más grande de la región y reunir a gran parte de los actores del sector. Su objetivo es contribuir a los agronegocios, principalmente en Mendoza, La Rioja y San Juan.

Por último, para Perea, la participación de Minería también representa una señal hacia afuera de la provincia. “Es una muy buena señal para el resto del país que pueden convivir en una misma provincia, la minería, la producción, el turismo”, afirmó.