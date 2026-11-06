El Centro de Formación Ambiental Anchipurac inaugurará formalmente una destacada exposición artística orientada a visibilizar y homenajear la riqueza biológica de la provincia de San Juan. La iniciativa cultural, que se presentará desde este viernes 6 de noviembre, reúne una cuidada selección de veinte pinturas elaboradas íntegramente en la técnica de óleo, las cuales plasman diversos componentes de la flora y fauna regionales.

Esta propuesta colectiva convoca el talento creativo de trece reconocidos artistas sanjuaninos, quienes a través de sus trazos e interpretaciones individuales representan el patrimonio natural autóctono. Mediante este cuerpo de obras, la institución busca consolidar un punto de encuentro dinámico entre el arte visual y la educación ambiental.

Un puente entre la creación pictórica y la conciencia ecológica

La exposición artística fue concebida como un valioso complemento pedagógico y sensible de las actividades habituales de sensibilización del Centro Anchipurac. Al vincular el lenguaje de las artes plásticas con la divulgación ambiental, la iniciativa persigue el propósito de acercar a los visitantes a la biodiversidad local desde una perspectiva artística y contemplativa.

Las veinte composiciones pictóricas ofrecen un recorrido estético integral que permite reconocer especies animales y vegetales autóctonas de los diversos ecosistemas sanjuaninos. De esta forma, la mirada pictórica actúa como un vehículo de apreciación natural que complementa la labor educativa de la institución.

Desde el centro destacaron que la exposición se alinea con los objetivos institucionales de Anchipurac de promover el conocimiento y la valoración del ambiente. A través de las obras exhibidas, el público visitante puede reflexionar sobre la importancia fundamental de preservar el entorno natural regional.

Identidad natural sanjuanina expresada a través del pincel

El valor distintivo de esta exhibición radica en el trabajo conjunto de la comunidad artística local. Las obras expuestas pertenecen a los creadores Stella Maris Peralta, Lorena Gilabert, Gustavo Núñez, Miguel A. Díaz Garay, Paulina Slavutky, Marta Torres, Eliana Sáez, Rosa Elena González, María Carrizo Abraham, Irma Arnáez, Ligia Rodríguez, Olga Martínez y Yanina Alday.

Cada uno de estos trece artistas aporta una mirada singular sobre los paisajes, la flora de ambientes áridos y la fauna autóctona de San Juan. Las pinceladas al óleo capturan los atributos morfológicos y cromáticos de las especies, así como la atmósfera característica del territorio provincial.

La diversidad de estilos y enfoques compositivos enriquece la exposición, ofreciendo al visitante un abanico de representaciones pictóricas que abarcan desde el detalle realista hasta composiciones de gran fuerza expresiva y simbólica.

Información práctica para recorrer la exposición en Anchipurac

La exposición permanecerá disponible al público hasta el mes de diciembre de 2026 en un sector del edificio especialmente acondicionado para muestras de arte. Esta propuesta cultural complementa de forma permanente las acciones de formación y concientización ambiental que lleva a cabo la institución.

Quienes deseen visitar la muestra podrán realizarlo dentro de los horarios habituales de funcionamiento del Centro Anchipurac. La institución atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas, los sábados de 10 a 18 horas, y los domingos y feriados en la franja de 15 a 18 horas.

De este modo, Anchipurac consolida un espacio donde la cultura local y la protección del medio ambiente se unen para fortalecer la identidad regional y promover el cuidado activo de la biodiversidad sanjuanina.