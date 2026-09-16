La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, la joven de 26 años asesinada en Barreal, tendrá este miércoles un avance clave. La Justicia fijó para las 10.30 la audiencia inicial contra Carlos Gonzalo Riveros, pareja de la víctima y único sospechoso del crimen.

Durante la audiencia, el equipo de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, formalizará la imputación contra Riveros. La acusación será por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La audiencia también será determinante para definir la situación procesal del acusado, quien permanece detenido desde el hallazgo del cuerpo de Camila.

La víctima, oriunda de Rosario, había llegado a San Juan para formarse en Gendarmería Nacional. Durante el curso de ingreso conoció a Riveros, oriundo de Salta, con quien posteriormente inició una relación y comenzó a convivir en un complejo ubicado sobre calle Cordillera de Ansilta, en Barreal.

Qué reveló la investigación

El cuerpo de Camila fue encontrado dentro de la vivienda que compartía con el sospechoso. La joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el rostro y las manos. Estas últimas fueron consideradas compatibles con lesiones defensivas, mientras que la causa de muerte estuvo vinculada a un shock hipovolémico.

La reconstrucción judicial se concentra especialmente en las horas anteriores al hallazgo. Según los datos incorporados al expediente, la pareja había regresado al domicilio después de cenar durante la noche del sábado.

Cerca de la 1.30 de la madrugada, un vecino habría escuchado gritos de una mujer provenientes de la vivienda. Ese elemento es considerado relevante para establecer qué ocurrió dentro del departamento durante las horas posteriores.

Cuando las autoridades ingresaron al lugar durante el domingo, Riveros se encontraba junto al cuerpo de la joven y presentaba signos compatibles con un intento de suicidio. También fue hallado un escrito manuscrito.

El hombre recibió atención médica en el Hospital de Barreal y posteriormente quedó detenido. En la escena fueron secuestrados dos cuchillos con manchas de sangre y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Investigan movimientos posteriores al crimen

Otro de los puntos bajo análisis son posibles movimientos realizados desde las redes sociales de Camila después de su muerte. Además, la investigación intenta determinar si existieron pedidos de dinero a personas cercanas que pudieran estar relacionados con un eventual intento de fuga.

Mientras la comunidad de Calingasta continúa reclamando justicia por el crimen, la audiencia prevista para este miércoles marcará el primer paso formal del proceso judicial contra el único detenido.