El hallazgo de una joven sin vida durante la tarde de este domingo 13 de septiembre en Barreal, Calingasta, derivó en la investigación de un femicidio. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Por el crimen quedó detenido su pareja, señalado como principal sospechoso.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la joven no era oriunda de la provincia y se encontraba residiendo en la localidad cordillerana mientras realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional.

El hecho salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó sobre una grave situación en inmediaciones de Presidente Roca y avenida San Martín. Cuando el personal llegó al lugar encontró a Vechiarello sin vida y con lesiones provocadas por un arma blanca.

En el lugar también se encontraba su pareja de 25 años y tampoco sería oriundo de San Juan. El joven también había formado parte del Instituto de Formación de Gendarmería, aunque, según la información difundida, había sido separado recientemente de la institución.

La investigación está en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal César Recio y el ayudante fiscal Adolfo Díaz. La principal hipótesis sostiene que Riveros habría atacado a la joven con un arma blanca, provocándole heridas que terminaron con su vida.

Después del ataque, el sospechoso habría intentado quitarse la vida y sufrió lesiones que requirieron atención médica. Tras ser asistido, se confirmó que se encontraba fuera de peligro y posteriormente quedó detenido bajo custodia policial.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con las medidas correspondientes para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen y definir la situación procesal del acusado.