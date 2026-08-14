El ministro de Producción, Gustavo Fernández, defendió el acuerdo por US$250 millones con Vicuña comparándolo con los convenios que San Juan firmó anteriormente con Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascua-Lama. Su principal argumento fue que, a diferencia de esos antecedentes, Vicuña comenzará a aportar antes de ingresar en producción e incluso antes de iniciar la etapa principal de construcción.

“Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar que Vicuña va a hacer aportes en el minuto menos 10”, aseguró Fernández tras la reunión que funcionarios provinciales mantuvieron este viernes con diputados. Según explicó, los aportes comenzarán “antes de producir, incluso antes de entrar en la fase principal de construcción”.

La comparación surgió ante los cuestionamientos acerca de si la Provincia podría haber conseguido un monto mayor. Fernández sostuvo que los convenios mineros anteriores fueron “largamente menores” y repasó cómo comenzaron a realizarse los aportes en cada caso.

Los casos de Veladero, Gualcamayo y Casposo

El ministro señaló que Veladero comenzó su producción en 2005, pero el acuerdo para aportar a un fondo de infraestructura llegó recién en 2011. Según detalló, se establecieron US$5,6 millones, pagados en dos cuotas, y aseguró que hasta 2021 el proyecto no realizó contribuciones del 1,5%.

Fernández también mencionó los casos de Gualcamayo y Casposo. Explicó que ambos proyectos comenzaron a efectuar aportes cuando ya estaban en producción: inicialmente del 1% y luego del 1,5%. En el caso de Gualcamayo, precisó que durante los primeros dos años no hubo aportes.

Frente a esos antecedentes, remarcó que Vicuña deberá realizar el aporte de US$250 millones antes de producir. Además, sostuvo que, una vez efectuado el desembolso, esos recursos quedarán para San Juan aunque el proyecto posteriormente no llegue a la producción.

Pascua-Lama, el antecedente de un proyecto paralizado

Fernández dejó para la comparación otro caso particular: Pascua-Lama. Según explicó, aquel convenio contemplaba US$70 millones distribuidos en 20 cuotas anuales y vinculados al avance del proyecto.

La estructura condicionada de esos aportes surge también de la Ley 8116, sancionada en 2010. La norma estableció que los desembolsos se realizarían durante 20 años, a partir de los 30 días del anuncio formal del inicio de construcción de la planta de procesamiento y mientras se mantuvieran la operación y el desarrollo de Pascua-Lama.

La paralización del proyecto terminó afectando ese esquema. De hecho, en 2018 la Provincia y Barrick debieron celebrar un convenio para readecuar las obligaciones de aporte a los dos fondos fiduciarios vinculados a Pascua-Lama.

Fernández afirmó que de los US$70 millones originalmente previstos, finalmente se cobraron US$17 millones. “Se han cobrado solamente 17 millones porque la obra se paró”, sostuvo.

Con esa comparación, el ministro buscó marcar la diferencia con Vicuña: los US$250 millones se comprometen antes de que el proyecto llegue a producir y, según remarcó, no deberán ser devueltos por la Provincia si la mina no alcanza posteriormente esa etapa.