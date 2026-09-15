La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó este martes el debate de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional, pero el encuentro volvió a quedar atravesado por el reclamo de los bloques aliados para que Ficha Limpia tenga un tratamiento específico. El planteo volvió a aparecer mientras el oficialismo busca avanzar con una iniciativa que propone, entre otros cambios, eliminar las PASO.

El presidente del bloque PRO, Martín Goerling Lara, insistió en que el proyecto de Ficha Limpia debe discutirse por fuera del paquete de reforma electoral. La iniciativa que presentó junto a Andrea Cristina había sido incorporada al temario por el titular de la comisión, Agustín Coto, antes de la reunión de este martes.

La discusión también involucró a Edith Terenzi, quien reclamó por el giro a las comisiones correspondientes de otros expedientes vinculados con la reforma del régimen electoral. Entre ellos, se encuentra su propuesta para modificar el funcionamiento de las PASO y establecer su obligatoriedad cuando exista competencia interna.

Capitanich pidió sumar sus proyectos

El senador justicialista Jorge Capitanich manifestó su disposición a discutir una reforma sobre los requisitos para ser candidato, aunque planteó que también sean incorporados los proyectos que presentó sobre el tema.

Entre sus propuestas mencionó la posibilidad de establecer “la obligatoriedad de exámenes psicofísicos y toxicológicos”, dentro de una discusión que también contempla restricciones para candidaturas de personas con determinadas condenas por delitos de corrupción.

De esta manera, el debate sobre Ficha Limpia quedó vinculado a una discusión más amplia sobre las condiciones para acceder a una candidatura y los requisitos que deberían cumplir quienes pretendan competir por cargos electivos.

Bullrich pidió cerrar el debate este año

Durante la reunión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a plantear que la reforma electoral debería quedar definida durante este año. “En caso de lograr consensos, tenerla antes de fin de año”, fue el planteo que hizo, según consignó la cobertura del encuentro.

La posición fue expresada luego de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de que cualquier modificación del régimen electoral sea aprobada con suficiente anticipación para permitir la adecuación de los partidos y de las autoridades electorales.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene como uno de sus principales puntos la eliminación de las PASO, pero ese aspecto continúa generando diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. La incorporación de iniciativas de Ficha Limpia y de cambios sobre las primarias amplió el escenario de negociación en la comisión.

La reunión se extendió durante más de una hora y, al finalizar, Coto volvió a disponer un cuarto intermedio. La comisión todavía no estableció una nueva fecha para continuar con el tratamiento.