El último fin de semana largo movilizó a 1.074.171 turistas por distintos destinos del país, un 24,2% más que en el mismo fin de semana largo comparable de 2023. El movimiento generó un impacto económico de $245.907 millones, aunque el consumo mostró una caída en términos reales.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la estadía promedio fue de apenas 2 días, frente a los 2,3 días de 2023, lo que representa una reducción del 13%.

Además, cada turista gastó en promedio $114.464 por día. A precios constantes, la cifra fue 13,2% menor que la registrada en el mismo período de 2023. El gasto total también cayó en términos reales: la disminución fue del 6,3%.

Viajes cortos y decisiones de último momento

El comportamiento turístico volvió a mostrar una tendencia que se viene observando durante 2026: escapadas más cortas, reservas sobre la fecha y un consumo más selectivo.

Los destinos que combinaron nieve, naturaleza, termalismo, eventos culturales y propuestas deportivas fueron los que concentraron mayor movimiento. Entre los más destacados aparecieron Bariloche, Tandil, Jujuy y Termas de Río Hondo.

En la Patagonia, Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia, en tanto, alcanzó el 81%.

Los destinos que tuvieron mayor movimiento

En Jujuy, la ocupación hotelera llegó al 83%, acompañada por eventos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama.

En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda alcanzó el 100% de ocupación, mientras Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda gracias a su oferta termal y cultural.

Mendoza recibió 55.751 turistas y registró reservas promedio del 60%, con mayor movimiento en Potrerillos, Malargüe, la Zona Este y Uspallata.

En la provincia de Buenos Aires hubo contrastes: Tandil llegó al 90% de ocupación, mientras Mar del Plata y Pinamar se ubicaron entre el 45% y el 47%.

El balance turístico de 2026

Con este nuevo fin de semana largo, ya son siete los registrados durante 2026. En total, viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario de $110.300.

El impacto económico acumulado durante esos siete fines de semana largos alcanzó los $3,08 billones, de acuerdo con el informe de CAME.