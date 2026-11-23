El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $332.557 millones. Sin embargo, el movimiento estuvo marcado por viajes más cortos, escapadas de cercanía y un menor nivel de consumo, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros cayó un 17,4% respecto del mismo feriado de 2025, cuando el descanso había tenido cuatro días frente a los tres de este año. Desde la entidad también señalaron que influyó la proximidad con los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

Cuánto gastaron los turistas durante el feriado

Uno de los indicadores que reflejó el comportamiento del turismo fue el gasto promedio diario por persona, que alcanzó los $118.770. Esa cifra representó una disminución real del 3,1% en comparación con el mismo período del año pasado.

En tanto, el impacto económico total de $332.557 millones registró una caída real del 30,3% interanual. La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más reducido explicó la retracción.

La estadía promedio se ubicó en dos días, por encima de los 1,8 días registrados durante el feriado del 12 de octubre. No obstante, quedó por debajo de los 2,3 días que se habían contabilizado durante el mismo fin de semana largo de 2025.

Las escapadas de cercanía y los excursionistas

El informe de CAME destacó que los viajes cortos y hacia destinos próximos al lugar de residencia tuvieron un papel importante durante el feriado. Las fiestas populares, los acontecimientos deportivos y las propuestas culturales también contribuyeron a sostener el movimiento turístico.

Otro dato relevante fue la actividad de los excursionistas, es decir, las personas que realizaron visitas por el día sin pasar la noche en el destino. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas que permanecieron alojados.

Además, la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza estuvieron entre los destinos con mayor demanda.

El balance turístico de 2026

En lo que va del año se registraron 10 fines de semana largos, según el relevamiento de la entidad. Al considerar nueve de esos períodos, excluyendo el feriado del 9 de julio que coincidió con las vacaciones de invierno y los feriados extraordinarios por la visita papal, se movilizaron 14.339.094 turistas.

La estadía promedio acumulada fue de 2,3 días y el gasto diario por persona alcanzó los $111.537. El impacto económico total de esos nueve fines de semana largos superó los $3,7 billones.