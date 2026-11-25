El Ministerio Público Fiscal respaldó plenamente al fiscal Sebastián Gómez y cuestionó con dureza la resolución del juez Federico Rodríguez en la causa por el siniestro vial protagonizado por Fabricio Gioja. Fuentes calificadas del organismo dijeron a DIARIO HUARPE que el magistrado tuvo una actuación "impertinente" y que actualmente evalúan si responderán a los requerimientos que formuló en su resolución.

Desde Fiscalía sostuvieron que Gómez actuó conforme a derecho y que, al momento de aplicar el criterio de oportunidad, estaban dadas todas las condiciones legales para tomar esa decisión. Según explicaron, el fiscal no buscó beneficiar al imputado, sino que resolvió en función de los elementos que tenía a disposición.

También remarcaron que el escenario cambió cuando se conoció que la aseguradora no se haría cargo de la reparación de los daños sufridos por Elías Peze López. Ante esa situación, el coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, revocó el criterio de oportunidad y dispuso que la investigación continuara bajo la dirección de otro fiscal.

Otro de los cuestionamientos apunta a que Rodríguez haya puesto especial atención en Gómez y solicitado que se evalúe su eventual responsabilidad administrativa, cuando el funcionario ya no tiene intervención en el expediente y su decisión fue revocada. En ese sentido, las fuentes manifestaron su sorpresa porque el planteo no se habría limitado a requerir una revisión institucional, sino que hizo foco en un fiscal en particular.

Incluso, desde el organismo se preguntaron qué hay detrás del pedido de un eventual llamado de atención o sanción administrativa contra un funcionario que ya no lleva la causa y que actualmente tiene a su cargo una investigación de alta repercusión pública, como la del Acueducto Gran Tulum.

Por último, también cuestionaron la exposición que tuvo la audiencia. Consideraron desmedido que una instancia destinada a resolver una prórroga de investigación, un trámite que según señalaron podía resolverse en pocos minutos, terminara con una extensa discusión y el requerimiento de explicaciones al fiscal coordinador y al funcionario que había intervenido originalmente.