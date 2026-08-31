En la antesala del Día de la Industria, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) llevó adelante la jornada de trabajo y formación "Industria, trabajo, productividad y calidad de vida".

El encuentro congregó en un mismo espacio a más de 600 participantes, incluyendo a referentes de cerca de 40 organizaciones gremiales, empresarios y cámaras sectoriales, rectores y decanos de universidades nacionales, así como a docentes y estudiantes de escuelas técnicas.

El cónclave estuvo atravesado por un diagnóstico crítico sobre el impacto de la actual gestión económica. Según datos repasados en el documento final, desde noviembre de 2023 la industria manufacturera perdió 97.312 puestos de trabajo registrados y cerraron 4.020 empresas, un retroceso atribuido a la apertura importadora, la caída del consumo y la falta de un rumbo federal. A esto se suma que la actividad industrial cayó un 7,9% entre 2023 y 2025 —el segundo peor resultado entre 56 economías relevadas por la ONUDI— y que el uso de la capacidad instalada descendió al 59,1% en junio de 2026.

Los cinco ejes del debate productivo

Para articular propuestas frente a este escenario, la jornada se estructuró en cinco paneles temáticos que abordaron los desafíos estructurales del sector:

Educación técnico-profesional: Se advirtió sobre el drástico desfinanciamiento del fondo específico para el sector —cuyos recursos acumulaban una caída real del 93,9% a agosto de 2026 frente a 2023— y la eliminación de pisos presupuestarios legales. Ante esto, se planteó fortalecer la articulación entre escuelas, universidades y centros de formación sindical.

Trabajo y calidad de vida: Los debates vincularon el desarrollo con la recuperación salarial y la creación de empleo registrado. Se propuso regular las nuevas modalidades laborales, proteger el sistema de obras sociales y discutir la reducción de la jornada laboral frente a los procesos de automatización.

Tecnología y medioambiente: La incorporación de inteligencia artificial y robotización fue tratada como una herramienta de productividad que debe canalizarse mediante una transición justa, evitando el desplazamiento masivo de trabajadores y orientando la tecnología hacia cadenas de valor nacionales.

Comunicación: Se remarcó la necesidad de disputar el sentido común en redes sociales y medios de comunicación, jerarquizando la voz de los trabajadores y técnicos frente al discurso hegemónico.

Voces de la jornada

Durante el panel de cierre, la diputada nacional y directora de CEPA, Julia Strada, fue categórica al señalar que "no hay lugar para un proyecto industrial con este gobierno", al tiempo que instó al movimiento obrero a apropiarse del concepto de productividad. Por su parte, Daniel Herrero (Mercedes-Benz y Prestige Auto) advirtió sobre el peligro de la inacción frente a los cambios tecnológicos globales y remarcó la importancia de mirar toda la cadena de valor.

A su turno, Cristian Jerónimo (CGT) evocó los principios históricos de la producción nacional y alertó que "no nos podemos permitir tener un país sin valor agregado". En sintonía, Franco Bartolacci (Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la UNR) denunció una campaña sistemática de desprestigio contra la universidad pública, el movimiento gremial y la industria, reclamando una resistencia creativa.

El cierre quedó a cargo de Ricardo Pignanelli (SMATA y CSIRA), quien puso el foco en la juventud y en el vínculo con las escuelas técnicas: "Ellos están esperando una mano que les indique el camino, y esos somos nosotros", concluyendo con la premisa central del espacio: "Sin industria no hay producción ni trabajo".