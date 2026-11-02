A poco de la reapertura de la paritaria docente en San Juan, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, evitó dar definiciones concretas sobre una posible propuesta de aumento salarial para el último tramo del año. La funcionaria sostuvo que primero deberán analizar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados durante los últimos tres meses. Tampoco anticipó una respuesta sobre el pedido de un bono de fin de año, cuya resolución dejó en manos del Ministerio de Hacienda.

Las declaraciones se produjeron este lunes 2 de noviembre, antes del encuentro entre el Gobierno provincial y los representantes de UDAP, UDA y AMET, quienes ya anticiparon que reclamarán una recomposición salarial por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Tenemos que ver cómo hemos quedado en estos tres meses desde que nos vimos y cómo ha estado la inflación", manifestó Fuentes al ser consultada sobre las expectativas de la negociación.

La ministra explicó que el encuentro comenzará con una evaluación económica a cargo de Hacienda y que posteriormente escucharán los planteos de los representantes sindicales.

"Veremos qué resumen hace el ministro de Economía (Roberto Gutiérrez) del año y de cómo se han venido dando los aumentos salariales. Por supuesto, escucharemos atentamente", sostuvo.

De esta manera, Fuentes no anticipó porcentajes, modificaciones en los componentes del salario ni una propuesta concreta que el Ejecutivo pueda presentar durante la reunión.

Los gremios pedirán aumentos por encima de la inflación

La negociación se retoma después de que en octubre se completara el último tramo del acuerdo salarial alcanzado en julio, que establecía una instancia de revisión durante noviembre.

Sin embargo, los tres sindicatos docentes anticiparon a DIARIO HUARPE que buscarán una recomposición que supere la inflación, bajo el argumento de que las actualizaciones vinculadas exclusivamente al IPC no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo.

Desde UDAP, Daniel Persichela planteó la necesidad de discutir una mejora que permita recuperar salario real. En la misma línea, Adrián Ruiz, secretario general de AMET, adelantó que reclamarán un incremento mínimo del 6% para el tramo final de 2026.

Por su parte, Karina Navarro, titular de UDA, anticipó que insistirá con el reconocimiento de una diferencia salarial del 25,5% que el sindicato considera pendiente desde diciembre de 2023.

Estos planteos conforman el escenario con el que el Gobierno deberá sentarse a negociar. Por el momento, Fuentes no precisó si la Provincia está en condiciones de ofrecer una actualización superior a la inflación.

Los otros temas que Educación negocia con los gremios

Más allá de la cuestión salarial, Fuentes sostuvo que el Ministerio continúa trabajando con las organizaciones sindicales en las denominadas paritarias pedagógicas.

Entre los asuntos mencionados se encuentra un decreto acuerdo de titularización docente, que la funcionaria consideró un beneficio importante para el sector.

También destacó el concurso de ascenso recientemente anunciado y anticipó que se comunicará el enlace para que los interesados puedan inscribirse y acceder a cargos directivos y de supervisión.

En cuanto a la formación docente, señaló que las nuevas instancias de actualización deberán incorporar herramientas relacionadas con la resolución de conflictos, la educación financiera y la educación emocional.

No obstante, la atención de este lunes está concentrada en la discusión salarial. Los gremios llegan con pedidos de recomposición por encima de la inflación, mientras que el Gobierno, según las declaraciones de Fuentes, comenzará por revisar los números de los últimos meses antes de avanzar en eventuales definiciones.