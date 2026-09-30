El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein sorprendió al expresar públicamente qué opción elegiría ante un eventual escenario electoral entre Javier Milei y Axel Kicillof. El economista, que ocupó un cargo clave durante la gestión de Sergio Massa, sostuvo que votaría por el actual Presidente.

La definición se produjo durante una entrevista televisiva en la que Rubinstein fue consultado específicamente por las diferencias económicas entre Milei y el gobernador bonaerense. Ante esa disyuntiva, respondió que considera que las políticas económicas del Gobierno nacional son “mucho más sanas”.

El economista justificó su postura principalmente en el rumbo fiscal adoptado por la administración libertaria. Entre los aspectos que destacó mencionó la búsqueda del superávit fiscal y el abandono del déficit, además de lo que describió como una impronta orientada a modernizar la economía argentina.

Rubinstein marcó diferencias con el estilo de Milei

Pese a valorar algunos puntos del programa económico oficial, Rubinstein aclaró que mantiene diferencias personales y políticas con el Presidente. En particular, cuestionó su forma de comunicarse y el nivel de confrontación que mantiene con quienes expresan posiciones diferentes.

De esta manera, el exfuncionario de Massa diferenció su evaluación de las medidas económicas de su opinión sobre el estilo político de Milei.

Rubinstein se desempeñó como viceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda. Su declaración tomó relevancia por haber integrado una administración peronista que enfrentó electoralmente a Milei en las presidenciales de 2023.

El escenario político rumbo a 2027

Las declaraciones se producen mientras Milei y Kicillof ocupan lugares centrales en las discusiones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque las candidaturas todavía no están oficializadas. Distintos relevamientos de opinión pública difundidos durante 2026 comenzaron a medir escenarios hipotéticos entre ambos dirigentes.