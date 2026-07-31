Desde hace tiempo bares, cafeterías, restaurantes y hoteles de San Juan atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. Un relevamiento realizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga) reveló que el 80% de los establecimientos sufrió una caída superior al 50% en sus ventas respecto del año pasado, una situación que ya obligó a varios empresarios a reducir personal para sostener sus negocios.

Este jueves en diálogo con HUARPE TV, en el programa Te Lo Tengo Que Decir, la dirigente de Aehga Analía Tello confirmó que el sector gastronómico comenzó a gestionar un pedido de asistencia ante el Gobierno provincial y adelantó que mantendrán una reunión con funcionarios para plantear medidas que permitan atravesar la crisis.

“Los bares, cafés y alojamientos están pasando una de las situaciones más críticas que hemos vivido en los últimos años”, explicó Tello.

Además, señaló que algunos eventos recientes, como el Mundial u otras actividades desarrolladas en la provincia, generaron movimiento económico, pero funcionaron únicamente como “veranitos” dentro de un contexto de dificultades.

“Estos eventos ocasionales han venido a ser como un respiro mínimo en medio de la crisis. La crisis no se sale con dos o tres eventos, necesitamos continuidad”, afirmó.

La dirigente sostuvo que actualmente existe un fuerte desequilibrio entre los ingresos y los costos operativos de los comercios. “Hoy nuestros gastos son muy elevados y nuestros ingresos están muy por debajo de la media”, expresó.

Los pedidos al Gobierno provincial

Ante este escenario, Aehga presentó tres solicitudes principales para intentar sostener al sector. Según explicó Tello, buscan acceder a financiamiento ágil y sin burocracia, una reducción de tasas y una prórroga en las habilitaciones comerciales, además de herramientas económicas para preservar los puestos de trabajo.

“Pedimos financiamiento para sostener el empleo de nuestros trabajadores. Todos sabemos que viene un San Juan muy pujante, con una minería que va a tener mucho derrame y un calendario de eventos importante, pero eso será hacia fines de 2027”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es poder atravesar el período actual y llegar a esa etapa con los negocios abiertos. “Queremos llegar con las puertas abiertas, no negocios con puertas cerradas”, sostuvo.

Tello confirmó que el sector fue escuchado por las autoridades y que fueron convocados a una reunión con representantes de distintos ministerios. “Esperamos que haya una reacción positiva porque sabemos que es voluntad de todos que el sector salga adelante”, señaló.

Costos en aumento y menor consumo

La dirigente explicó que uno de los principales problemas del sector es el incremento sostenido de los costos mientras el consumo continúa retraído.

“Al común sanjuanino le pasa lo mismo. Sus gastos están por encima de su sueldo: servicios, telefonía, internet, alquileres. En nuestro caso además tenemos la carga de impuestos”, detalló.

Según indicó, los empresarios intentan evitar trasladar todos los aumentos a los precios para no perder clientes. “Hay una inflación mínima que te obliga a ir resignando ganancias para no subir el precio”, explicó.

Como ejemplo, señaló que algunas cartas de restaurantes llevan varios meses sin modificaciones, pese a que los costos de producción aumentaron. “No comprás el mismo producto al mismo precio que hace nueve meses. Subió el combustible, subieron los transportes y todo eso se refleja en la ganancia del comerciante y del emprendedor”, afirmó.

Finalmente, Tello planteó que la caída del consumo afecta directamente al movimiento gastronómico y turístico. “El sanjuanino ya no tiene la disponibilidad que tenía antes para ir a una cafetería, a un bar o tomarse un fin de semana con su familia”, concluyó.