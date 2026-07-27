La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dejó un fuerte mensaje durante su visita a la Argentina al respaldar el programa económico del Gobierno de Javier Milei y lanzar una arenga dirigida a la sociedad. Frente a un auditorio repleto, preguntó: "¿Están listos?", en un llamado a consolidar el proceso de transformación económica que atraviesa el país.

Durante su exposición, la titular del organismo destacó los avances registrados en materia de estabilización macroeconómica, reducción de la inflación y fortalecimiento de las reservas internacionales. En ese contexto, sostuvo que el desafío ahora pasa por sostener las reformas y generar las condiciones para que el crecimiento se traduzca en más empleo, inversión y acceso al crédito.

Georgieva también instó a los argentinos a dejar atrás la incertidumbre y aprovechar el momento para construir una economía más sólida. Su mensaje estuvo orientado a transmitir confianza sobre el rumbo del país y a remarcar que los cambios deberán mantenerse en el tiempo para consolidar los resultados alcanzados.

La visita de la funcionaria incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades nacionales. Además, participó de actividades oficiales y este martes tiene previsto recorrer Vaca Muerta, uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo energético argentino.

En paralelo, Georgieva volvió a destacar la acumulación de reservas del Banco Central y alentó al Gobierno a continuar por ese camino. También descartó, por el momento, la necesidad de un financiamiento adicional del FMI y ratificó el respaldo del organismo al programa económico vigente.