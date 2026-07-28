La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este martes a Neuquén para recorrer uno de los puntos estratégicos del desarrollo energético argentino: el yacimiento Loma Campana, ubicado dentro de la formación Vaca Muerta.

La funcionaria internacional arribó al aeropuerto Presidente Perón cerca de las 10 junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza. La actividad incluyó una visita de aproximadamente dos horas al área operada por YPF, aunque el recorrido finalizó cerca de las 13 por una demora en el cronograma previsto.

En Loma Campana, Georgieva fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien acompañó a la delegación del FMI durante la recorrida por las instalaciones del principal polo petrolero del país.

“Recibimos a Kristalina Georgieva, Luis Caputo y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, expresó Marín a través de sus redes sociales.

El titular de YPF también destacó que la comitiva pudo conocer un equipo de perforación de última generación y observar el trabajo de los operarios, las empresas vinculadas y el desarrollo tecnológico aplicado en la producción hidrocarburífera.

La visita se dio un día después del encuentro que Georgieva mantuvo con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y luego de la conferencia de prensa que brindó junto a Caputo en el Ministerio de Economía.

Durante esa presentación, la jefa del FMI había destacado el crecimiento de sectores como petróleo, gas y minería, aunque planteó que el desafío para Argentina estará en ampliar la recuperación hacia otras áreas de la economía.

“Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”, sostuvo Georgieva.

Además, señaló que el Gobierno debe avanzar en reformas que permitan fortalecer sectores como la construcción, los servicios y la logística, considerados claves para generar empleo y ampliar el crecimiento económico.

La presencia de la titular del FMI en Vaca Muerta volvió a poner en escena el rol estratégico de la formación neuquina dentro del programa económico nacional, especialmente por su potencial para aumentar las exportaciones y generar ingreso de divisas.

Tras finalizar la recorrida, Georgieva regresó a Buenos Aires. Según informaron desde el organismo, no estaban previstas nuevas actividades oficiales para la tarde del martes.