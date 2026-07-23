La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina con una agenda que combinará reuniones políticas, económicas y una mirada sobre el avance del programa acordado entre el organismo y el Gobierno nacional.

La funcionaria tiene previsto reunirse el próximo lunes con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y mantener un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde podrían brindar una conferencia de prensa cerca del mediodía.

Además, su agenda incluye una disertación en el Palacio Libertad y una visita a Vaca Muerta, en Neuquén, uno de los principales proyectos energéticos del país.

La llegada de Georgieva no será una misión formal de evaluación, aunque el FMI mantiene una atención permanente sobre Argentina, que continúa siendo el principal deudor del organismo.

Reservas: el punto fuerte del programa

Uno de los aspectos que el Gobierno buscará exhibir como logro es la acumulación de reservas del Banco Central. Según estimaciones privadas, la autoridad monetaria habría superado las metas previstas inicialmente. Para junio, el objetivo era sumar unos 3.500 millones de dólares, pero las reservas acumuladas alcanzaron alrededor de 6.278 millones de dólares.

Este resultado permitió mejorar la posición del país frente al FMI y otorgó mayor margen dentro del acuerdo vigente. Sin embargo, la compra de dólares por parte del Banco Central tiene como contrapartida una menor demanda de divisas vinculada a la caída de la actividad económica, especialmente en sectores como la industria y el comercio.

La preocupación por las cuentas fiscales

El principal desafío del Gobierno continúa siendo el frente fiscal. Tras la primera revisión del acuerdo, las metas fueron modificadas y redujeron las exigencias originales.

En materia de superávit fiscal, el objetivo previsto para junio pasó de $8,46 billones a $6,8 billones. Aun con ese ajuste, el resultado quedó por debajo de la meta por aproximadamente $574.000 millones.

El desvío estuvo relacionado, entre otros factores, con la postergación del ingreso del Impuesto a las Ganancias de personas físicas, una situación que afectó la recaudación del mes pasado.

Desde el Ejecutivo consideran que, de haberse mantenido el calendario habitual de vencimientos, el objetivo podría haberse alcanzado.

El desafío de reactivar la economía

El FMI también observa con atención la evolución de la actividad económica. La caída del consumo y el menor movimiento en sectores productivos impactan directamente sobre la recaudación de impuestos como IVA y Débitos y Créditos Bancarios.

Además, analistas advierten sobre el peso del endeudamiento de los hogares, con millones de personas que enfrentan dificultades para afrontar compromisos tomados con tarjetas de crédito.

En ese escenario, la visita de Georgieva será una oportunidad para que el Gobierno destaque los avances del programa económico, aunque también deberá mostrar respuestas frente a los desafíos pendientes.