Gianni Infantino atraviesa una de las mayores crisis políticas desde que asumió al frente de la FIFA. Una propuesta para transferir parte de los derechos comerciales del Mundial a una nueva estructura corporativa con inversores externos provocó un fuerte rechazo en Europa y derivó en la pérdida de apoyo de varias federaciones que hasta hace pocos meses respaldaban su continuidad.

La iniciativa generó una profunda tensión entre la conducción de la FIFA y el fútbol europeo. Frente a la presión, Infantino terminó dando marcha atrás con el proyecto, pero la decisión no logró frenar el malestar entre distintas asociaciones nacionales.

Las federaciones que retiraron su respaldo cuestionaron especialmente la falta de transparencia, la gobernanza de la FIFA y la independencia en la toma de decisiones. El conflicto también abrió un nuevo escenario de cara al próximo proceso electoral del organismo rector del fútbol mundial.

Serbia retiró su respaldo

Una de las primeras federaciones en cambiar de postura fue la Federación Serbia de Fútbol. El organismo había firmado el pasado 25 de mayo una carta de apoyo a la continuidad de Infantino, pero posteriormente decidió retirar su aval.

Desde Belgrado sostuvieron que los acontecimientos recientes dañaron de manera considerable la reputación de la FIFA y plantearon que la renovación del liderazgo sería necesaria para recuperar la credibilidad y unidad del fútbol mundial.

Suecia busca una alternativa

En el norte de Europa, la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) también confirmó que su respaldo a Infantino llegó a su fin.

Después de una reunión extraordinaria de su junta directiva, el organismo comunicó que la confianza en el dirigente se había agotado. Su presidente, Simon Åström, reclamó que el fútbol internacional debe funcionar bajo principios democráticos y con mecanismos de rendición de cuentas.

Suecia, además, anunció que trabaja junto a la UEFA en la búsqueda de un candidato alternativo para el próximo congreso electivo.

Finlandia cuestionó el proyecto comercial

La Federación Finlandesa de Fútbol puso el foco en la propuesta de transferir parte de los activos comerciales del Mundial a inversores externos.

Su presidente, Ari Lahti, consideró inaceptable la forma en que se habría preparado el proyecto y sostuvo que entregar el control comercial a capitales privados podría afectar la independencia institucional de la FIFA.

A esa tensión se sumó el desacuerdo por la readmisión de Rusia en torneos juveniles. Como consecuencia, Finlandia también notificó su decisión de no participar en el Mundial Sub-15 de 2026.

Dinamarca comparó el plan con la Superliga

Desde Dinamarca también surgieron críticas. El presidente de la Federación Danesa de Fútbol (DBU), Jesper Møller, comparó la iniciativa comercial con la polémica Superliga Europea y consideró que el proyecto puso bajo presión valores fundamentales del fútbol.

Møller valoró la postura de la UEFA y de las asociaciones que presionaron para que Infantino retirara la propuesta, aunque advirtió que el daño político ya estaba hecho.

La federación danesa también manifestó su disposición a respaldar el proceso destinado a impulsar una nueva conducción del fútbol mundial.

El futuro de Infantino, bajo presión

La disputa por los derechos comerciales del Mundial reavivó viejas tensiones entre FIFA y UEFA. Para buena parte de la dirigencia europea, la forma en que se impulsó el proyecto recordó las negociaciones que rodearon a la Superliga y generó preocupación por la concentración de poder y la falta de consenso institucional.

Con la UEFA alineada detrás de su presidente Aleksander Čeferin, el escenario electoral de la FIFA comienza a tomar una dimensión cada vez más conflictiva.

Aunque el retiro de la propuesta permitió contener momentáneamente la crisis, la pérdida de respaldo de federaciones históricas representa un golpe político para Infantino y abre un frente que podría ser determinante en la discusión sobre el futuro liderazgo de la FIFA.