Luego del desfasaje que registró el último pronóstico hídrico, la Dirección de Hidráulica modificará la forma en que evalúa la disponibilidad de agua para cada temporada. Así lo confirmó su titular, José María Ginestar, quien explicó que el objetivo es incorporar información que permita reducir el margen de error y reflejar con mayor precisión el comportamiento que viene mostrando el clima en los últimos años.

El funcionario recordó que la diferencia entre el volumen de agua proyectado y el que finalmente ingresó al sistema durante 2025 generó cuestionamientos, por lo que el organismo decidió revisar algunos aspectos de la metodología sin modificar la base del sistema de medición.

"La fórmula en definitiva es la misma, pero se ponderan en mayor grado algunas cosas como, por ejemplo, la sublimación de la nieve", explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Según detalló, ese fenómeno fue uno de los principales factores que incidieron en el resultado final del último pronóstico. "Nosotros teníamos nieve en la cordillera y, en vez de pasar de sólido a líquido y venir por el río, pasó de sólido a gaseoso. Por eso tuvimos un verano más húmedo. Esa variable en la formulita hay que ponderarla un poquito mejor", sostuvo.

Ginestar aclaró que el cambio no se limitará únicamente a esa variable. La Dirección de Hidráulica también sumará información generada por las estaciones nivometeorológicas que comenzaron a funcionar este año y que permiten seguir la evolución de la nieve desde las primeras tormentas invernales.

Actualmente ya hay nueve estaciones aportando datos. Cinco fueron incorporadas recientemente y otras cuatro fueron recuperadas luego de permanecer fuera de servicio. Esa información permitirá conocer cómo se acumula la nieve, cómo evoluciona durante el invierno y con qué condiciones llega al momento del deshielo.

El funcionario explicó que “esos datos complementarán las mediciones tradicionales que se realizan mediante sobrevuelos y servirán para validar el pronóstico antes de su presentación, prevista para fines de septiembre o principios de octubre”. Incluso, no descartó que pueda actualizarse si se concretan nevadas tardías durante la primavera.

Casi dos metros de nieve acumulada

Mientras avanza la revisión de la metodología, las condiciones en la Cordillera muestran un panorama más alentador que el del invierno pasado. Ginestar aseguró que ya se acumuló más de un metro y medio de nieve y que, de acuerdo con las comparaciones realizadas con estaciones ubicadas del lado chileno, en algunos sectores el espesor supera los dos metros.

"Hasta el momento ha nevado alrededor de un metro y medio, pasando el metro y medio", afirmó, al explicar que incluso algunas estaciones de medición quedaron completamente cubiertas por la nieve.

Además, destacó que el manto níveo presenta una característica que consideran fundamental para el próximo ciclo de deshielo: la consolidación. "La nieve está bien consolidada", señaló, al remarcar que las bajas temperaturas permitieron que permanezca compacta.

No obstante, pidió cautela al momento de anticipar el volumen de agua que ingresará a los diques. Recordó que todavía quedan varias semanas de acumulación de nieve y que incluso algunos modelos climáticos prevén nuevas nevadas durante octubre.

"En términos futbolísticos, vamos ganando 2 a 0, pero van 10 minutos del primer tiempo", graficó Ginestar, al sostener que recién cuando finalice el período de nevadas podrá conocerse con mayor precisión cuál será el verdadero aporte hídrico de la temporada.

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