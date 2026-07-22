José Luis Gioja dejó una definición política de peso al referirse al escenario del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Si bien evitó proclamar un candidato, marcó a Axel Kicillof como el dirigente que hoy conduce el principal espacio del justicialismo y dejó entrever que, en una eventual disputa interna con Sergio Uñac u otros referentes, el gobernador bonaerense parte con una posición de liderazgo.

Gioja fue consultado sobre la construcción política que comenzó a desplegar Uñac a nivel nacional y sobre una posible competencia con Kicillof. En su respuesta, eligió destacar al mandatario bonaerense.

"Hay un equipo de compañeros y compañeras cuya cabeza es el gobernador de Buenos Aires, que es el más atacado por el Gobierno nacional porque no le dan nada y le ponen palos en la rueda en todo. Nos vamos a ordenar y que aparezca Uñac o el que quiera", sostuvo en la entrevista que le concedió a Amanecer FM.

La respuesta marcó una diferencia respecto del senador sanjuanino. Aunque aclaró que cualquier dirigente tiene derecho a competir, Gioja ubicó a Kicillof como la referencia política del espacio que busca reorganizar al peronismo tras la derrota electoral.

Al ser consultado sobre a quién respaldaría en una eventual interna, evitó inclinarse de manera definitiva, aunque mantuvo la misma línea de respaldo al proceso de construcción que encabeza el bonaerense. "Voy a apoyar al mejor o la mejor, sin ninguna duda", respondió.

La relación con Uñac

Hacia el final de la entrevista, Gioja también fue consultado por el vínculo que mantiene con Sergio Uñac luego de los desencuentros políticos de los últimos años.

Lejos de hablar de una reconciliación, reconoció que las diferencias siguen existiendo.

"Ha habido complicaciones, hermano, pero los trapos los lavamos bien", afirmó.

Pese a ello, evitó cuestionar que Uñac haya comenzado a recorrer distintas provincias para posicionarse dentro del PJ.

"Hoy tiene todo el derecho de hacerlo", dijo, aunque recordó que, en su opinión, todavía es prematuro hablar de candidaturas presidenciales.

La renovación del PJ en San Juan

Consultado sobre el escenario provincial, Gioja tampoco quiso señalar un heredero político ni un favorito para encabezar al justicialismo en San Juan.

Por el contrario, sostuvo que el partido tiene una amplia cantidad de dirigentes con posibilidades de competir y rechazó reducir la discusión a unos pocos nombres.

"El movimiento justicialista es una cantera de producir dirigentes. Hay 30, 40 o 50 compañeros y compañeras que pueden estar en condiciones", aseguró.

En ese marco mencionó a intendentes, legisladores, autoridades partidarias y dirigentes territoriales como parte de esa renovación. Entre los nombres que puso sobre la mesa aparecieron Fabián Gramajo, Graciela Seva, Mario Herrera, Leo Gioja y otros referentes del peronismo sanjuanino.

Para el exgobernador, el objetivo no debe ser apresurar una definición sino permitir que todos los sectores puedan construir una propuesta.

"Hay que darle juego a todos para que aparezcan y se muestren. Después llegará el momento de definir quién representa mejor al espacio", expresó.

Las PASO como herramienta de definición

Finalmente, Gioja volvió a defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como el mecanismo para resolver las diferencias dentro del peronismo.

"Si no hay acuerdo, tiene que decidir la gente. Las PASO garantizan transparencia y evitan el dedo", concluyó.