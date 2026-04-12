La interna del peronismo sanjuanino sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de José Luis Gioja, quien volvió a marcar distancia con Sergio Uñac con definiciones directas sobre su exposición pública y su proyección política. En el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, el exgobernador dijo que Uñac “no sé si puede andar por la calle”, lanzó, y contrastó esa situación con su propia experiencia: “Yo sí ando en la calle”.

La afirmación generó repreguntas en la entrevista, donde el rawsino evitó profundizar sobre la situación personal del exmandatario pocitano, pero insistió en marcar diferencias. “Pregúntenle a él”, respondió, para luego reforzar su posicionamiento: “Yo andaba por la calle después de ser gobernador”, sostuvo, en alusión a su vínculo con la ciudadanía tras dejar el poder.

El distanciamiento político entre ambos dirigentes también quedó en evidencia al ser consultado sobre el vínculo actual. “No lo he visto en la calle, hace bastante que no hablo con él. Hemos tenido algunos problemas”, reconoció Gioja, dejando en claro que la relación está atravesada por tensiones de vieja data y que tuvo su punto álgido en la investigación por presuntos sobre precios del pago al seguro Entre Ríos en el primer mandato de Sergio Uñac como gobernador.

Además, el cllimax de las diferencias de Gioja y Uñac se dio en la campaña 2023 cuándo se enfrentaron electoralmente y en la cual hubo acusaciones cruzadas dónde planteaban boicot que los llevó a la derrota.

En ese marco, al rawsino se lo consultó sobre si lo ve como candidato presidencial a Uñac y sin rodeos dijo que “no, no lo veo”. Sin embargo, matizó su postura al señalar que “tiene todo el derecho de querer serlo y hacer lo que quiera”, en una declaración que combina crítica política con reconocimiento formal.

Más allá de la figura de Uñac, Gioja evitó señalar nombres propios como alternativa dentro del espacio, aunque dejó abierta la puerta a una definición futura. “El mejor o la mejor”, respondió cuando se le pidió que identificara a un posible candidato dentro del peronismo, en un contexto donde las definiciones aún están en construcción.

Las declaraciones de Gioja se inscriben en un escenario de reconfiguración interna dentro del PJ sanjuanino, donde las diferencias entre sus principales referentes vuelven a quedar expuestas públicamente. En un año sin elecciones, pero con fuerte movimiento político, los posicionamientos comienzan a delinear el mapa de cara a las próximas disputas electorales.

Así, el cruce con Uñac no solo refleja una disputa personal, sino también una puja más amplia por el liderazgo dentro del peronismo local, donde la construcción de poder y la cercanía con la sociedad aparecen como ejes centrales del debate.